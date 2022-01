Xbox Game Pass: i primi giochi in arrivo a gennaio 2022 annunciati

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha annunciato la prima mandata di giochi Xbox Series X|S, Xbox One e PC in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass a gennaio 2022 per gli abbonati al servizio. Tra questi troviamo Gorogoa, Olija e The Pedestrian, già disponibili da oggi, nonché Mass Effect Legendary Edition, Outer Wilds e molto altro ancora.

Ecco i giochi in arrivo su Xbox Game Pass a gennaio 2022:

Gorogoa (Cloud, console e PC) ID@Xbox - 4 gennaio

Olija (Cloud, console e PC) ID@Xbox - 4 gennaio

The Pedestrian (Cloud, console e PC) ID@Xbox - 4 gennaio

Embr (Cloud, console e PC) ID@Xbox - 6 gennaio

Mass Effect Legendary Edition (Console e PC) EA Play - 6 gennaio

Outer Wilds (Cloud, console e PC) ID@Xbox - 6 gennaio

Splunky 2 (Console e PC) ID@Xbox - 13 gennaio

The Anacrusis (Game Preview per Console e PC) - 13 gennaio

Xbox Game Pass

Tra le novità di gennaio 2022 per gli abbonati a Xbox Game Pass di sicuro spicca Mass Effect Legendary Edition, la raccolta che include le versioni rimasterizzate dei primi tre capitoli della serie di Bioware, ottimizzati in 4K Ultra HD, con inclusi più di 40 contenuti scaricabili, tra cui armi, corazze e pacchetti promozionali. Per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione. Gorogoa, Olija e The Pedestrian sono invece tre interessanti titoli indipendenti già disponibili da oggi e che tutto sommato vale la pena di provare.

Altra aggiunta interessante è Spelunky 2 (qui la nostra recensione) invece è un platform roguelike con livelli completamente distruggibili generati casualmente e che offre una esperienza di gioco impegnativa. The Anacrusis invece è un sparatutto cooperativo ideato da Chet Faliszek, uno dei padri di Left 5 Dead, e che non a caso riprende molte delle sue meccaniche. In questo caso però ci troviamo in una stazione spaziale invasa dagli alieni che la nostra squadra dovrà eliminare per mettere in salvo il resto dell'equipaggio.

Sono stati confermati inoltre i giochi che lasceranno Xbox Game Pass il 15 gennaio:

Desperados III (Cloud, Console, and PC)

Ghost of a Tale (PC)

Kingdom Hearts III (Console)

Mount & Blade: Warband (Cloud, Console, and PC)

Pandemic (Console and PC)

Yiik: A Postmodern RPG (PC)

Che ne pensate dei giochi in arrivo questo mese nel catalogo di Xbox Game Pass?