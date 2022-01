Xenoblade Chronicles 3 verrà annunciato a febbraio? Lo suggerisce il compositore della serie

Yasunori Mitsuda, storico compositore giapponese, ha affermato su Twitter che uno dei progetti a cui sta lavorando verrà annunciato il mese prossimo. Gli indizi puntano a Xenoblade Chronicles 3, ma non è da escludere a priori anche il tanto chiacchierato remake/remaster di Chrono Cross o un'IP inedita.

Con un messaggio su Twitter, Mitsuda ha ringraziato i fan per gli auguri di compleanno (ha compiuto 50 anni lo scorso 21 gennaio), affermando che uno dei progetti a cui sta lavorando potrebbe essere annunciato il mese prossimo.

"Grazie mille per i vostri messaggi di compleanno. Mi dispiace non poter rispondere a ciascuno di voi. Il mio ringraziamento arriverà con i frutti del mio impegno nel lavoro. Al più presto (se siete fortunati) annunceremo il primo gioco il mese prossimo, quindi per favore rimanete sintonizzati!"

Come fa notare GamingBolt, Yasunori Mitsuda è stato il compositore di numerosi giochi, tra cui Xenogears e i due Xenoblade Chronicles. A marzo dello scorso anno aveva dichiarato che avrebbe preso parte a un progetto di grosse dimensioni. Dunque il suo coinvolgimento in Xenoblade Chronicles 3 è molto probabile.

Il gioco non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma stando i rumor dei mesi passati i tempi dovrebbero essere ormai maturi per un reveal in pompa magna. E guarda caso tra le indiscrezioni che circolano in rete si parla anche di un Nintendo Direct a febbraio.

Al tempo stesso, da mesi si parla di un remake o una remastered di Chrono Cross, di cui Mitsuda ha curato la colonna sonora, e anche in questo caso un possibile annuncio potrebbe essere alle porte.

In ogni caso, Mitsuda ha lasciato intendere di essere al lavoro su più progetti, quindi potrebbe essere coinvolto nella realizzazione sia di Xenoblade Chronicles 3 che del rifacimento di Chrono Cross e magari anche di un progetto completamente inedito. Vedremo.