Persona 6 su PS5 in esclusiva per un insider, Persona 4 Golden su Nintendo Switch

Persona 6 sarebbe in sviluppo presso Atlus in esclusiva su PS5, mentre Persona 4 Golden dovrebbe tornare nel 2022 su Nintendo Switch e PlayStation, questo è quanto riferito dal noto insider insieme a varie altre informazioni assolutamente non confermate per il momento.

La fonte in questione è "Nate the Hate", personaggio che in passato ha riportato correttamente alcune anticipazioni e che dunque tende ad essere preso in considerazione nell'ambito dei rumor, sebbene si tratti appunto solo di voci di corridoio e speculazioni. All'interno di un suo recente video, l'insider si è lasciato andare a una scarica di previsioni che, a detta sua, sarebbero corroborate da informazioni ricevute da persone vicine alle varie questioni.

Tra queste c'è appunto un Persona 6 in esclusiva su PS5, dunque evidentemente sviluppato come gioco next gen. Questo confermerebbe la tendenza storica di Atlus a portare la sua serie sulle piattaforme Sony, sebbene continui a risultare strana la volontà del team nipponico di trascurare Nintendo Switch, essendo questa la piattaforma di gran lunga dominante in patria.

In ogni caso, abbiamo visto in passato come le logiche di mercato standard si applichino raramente ad Atlus, che tende spesso a fare un po' a modo suo, specialmente per quanto riguarda la sua serie più famosa. Prima di Persona 6, comunque, ci sarebbe spazio per un ritorno di Persona 4 Golden, non sappiamo bene in quale forma (edizione espansa, rielaborata in qualche modo o che altro), finalmente su Nintendo Switch oltre alle piattaforme PlayStation, previsto per il 2022.

Di recente sono emersi riferimenti a un grosso gioco in uscita nel 2022 da parte di Atlus, che avevano fatto pensare proprio a Persona 6, anche se i tempi potrebbero essere un po' stretti per l'arrivo di un gioco di questo calibro già quest'anno.