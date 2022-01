Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: peso della versione PS5 scoperto, non è affatto leggero

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin peserà oltre 70 GB al D1 su PS5. Il preload sarà inoltre disponibile due giorni prima della data di uscita, fissata per il 15 marzo 2022. L'accesso anticipato sarà disponibile invece dal 12 marzo 2022.

Queste informazioni sono state condivise da PlayStation Game Size. Secondo quanto indicato, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è stato inserito nel database del PlayStation Store. Ancora più precisamente, il gioco peserà su PS5 71.505 GB, ma senza considerare la patch D1. Ricordiamo che queste informazioni non sono sempre precise fino all'ultimo MB, ma di norma ci danno un'idea dell'ordine di grandezza del gioco.

Oltre 70 GB non è poco, anche per un gioco di grandi dimensioni come sembra essere Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Le 48 ore di preload della versione digitale saranno assolutamente da sfruttare, se non si dispone di una connessone rapida.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, vi ricordiamo, è un gioco di ruolo d'azione ispirato ai souls-like, sviluppato da Team Ninja, che ha realizzato Nioh e Nioh 2, con i quali questo nuovo gioco condivide alcune caratteristiche ludiche e tecniche. L'avventura di Square Enix è stata alquanto chiacchierata negli ultimi mesi, anche se non sempre per motivi positivi.

Ad oggi abbiamo scoperto molti dettagli sul gioco, come ad esempio in che modo si lega a Final Fantasy 1.