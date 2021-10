Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: il meme "Chaos" non piace agli sviluppatori

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è stato presentato lo scorso giugno ed è subito diventato famoso per un dettaglio: CHAOS!! La parola Chaos viene ripetuta spesso e con un'enfasi notevole, soprattutto dal protagonista controllato direttamente dal giocatore. "Chaos" è quindi diventato un meme, ma gli sviluppatori non sono affatto felici della cosa.

Parlando a TheGamer, il producer di Stanger of Paradise Final Fantasy Origin - Jin Fujiwara - ha affermato: "C'era parecchio mistero attorno al gioco e non potevamo svelare troppo, ma in termini di trama generale già svelata, se qualcuno va al Tempio di Chaos in cerca di Chaos, per sconfiggere Chaos e incontra un boss che afferma di essere colui che diventerà Chaos, inevitabilmente quando spieghi la trama la parola "Chaos" salterà fuori spesso. Non aveva proprio pensato che avrebbe causato una reazione così forte: è stato un po' inaspettato. Ovviamente non è qualcosa che ci faccia particolarmente piacere. Ma ripensandoci ora, potrebbe aver avuto un impatto leggermente positivo se ha fatto sì che le persone si interessassero del gioco. Dal nostro punto di vista, è meglio così piuttosto che essere ignorati".

In altre parole, avrebbero preferito una reazione diversa, ma in ogni caso è meglio di niente. Almeno, in questo modo, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ha fatto il giro del web e molti hanno scoperto di cosa si tratta.

In questo momento è in corso una seconda fase di test: un video confronto mostra i miglioramenti grafici. Inoltre, ecco il nostro provato di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.