Metroid Dread: video leak circolano in rete, attenti agli spoiler

Secondo una serie di segnalazioni, Metroid Dread è vittima di una serie di leak, precisamente sotto forma di video, che stanno ora circolando in rete. Questo significa che vi sono parecchi spoiler del gioco in circolazione: fate attenzione!

La segnalazione è arrivata da vari social media e da forum come ResetEra ed è stata confermata da Liam Doolan di NintendoLife che ha visto in prima persona un video leak. Precisamente, afferma che la pagina da lui trovata include molteplici video di Metroid Dread e uno di essi mostra quello che sembrerebbe essere il secondo boss del gioco.

In altre parole, se volete assolutamente evitare di ricevere spoiler su Metroid Dread, fareste meglio a non cercare e aprire pagine dedicate al gioco su social media e forum, in quanto potrebbero contenere video leak.

Metroid Dread, Samus con la sua armatura multicolor

Ecco il nostro recente provato di Metroid Dread su Switch OLED, nel quale vi abbiamo spiegato che "Nel primo paio d'ore assieme a Metroid Dread abbiamo fronteggiato enormi creature aliene, sfuggito a E.M.M.I. ed esplorato due diverse aree del pianeta. Eppure si tratta solo di una piccola porzione. Non sappiamo cosa ci aspetta più avanti, quanto soddisfacenti saranno le battaglie coi boss, quanto interessanti e varie si riveleranno le zone della mappa, quanto intricato il design delle stanze e degli occasionali enigmi ambientali. Soprattutto, quanto a lungo il gioco riuscirà a mantenere quell'equilibrio perfetto nell'alternare tensione e senso di potenza che abbiamo visto in queste prime battute."