Crusader Kings 3: Royal Court disponibile, ora potete simulare Sensualità a Corte nel gioco

Paradox Interactive ha annunciato la disponibilità di Crusader Kings 3: Royal Court, la prima espansione maggiore del suo capolavoro strategico, arrivata dopo diversi DLC minori. Costa 29,99€ e installandola potrete simulare Sensualità a Corte nel gioco. Battute a parte (nemmeno troppo, visto che Royal Court offre moltissime opzioni), si tratta di un'aggiunta di grande peso che consente di gestire la propria corte in ogni suo aspetto, in modo che rifletta il potere del sovrano e i suoi gusti, cioè i vostri.

Per festeggiare, Paradox ha anche pubblicato il classico trailer di lancio, che potete vedere qui di seguito: Video 68334Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

La tua corte è il cuore del tuo regno, e ora, in Crusader Kings III: Royal Court, sarai in grado di impegnarti in affari vitali per il tuo stato in una nuova area di gioco per stupire i visitatori con il tuo splendore e mostrare oggetti e manufatti meravigliosi. La prima grande espansione del pluripremiato gioco di ruolo strategico di Paradox è ora disponibile.

Decora la tua corte con opere d'arte create da maestri artigiani o con manufatti rari rubati o ereditati di generazione in generazione. Ascolta le suppliche dei tuoi sudditi mentre chiedono favori o pietà reali, pur mantenendo una corte abbastanza grande da riflettere una reputazione appropriata per qualcuno della tua statura.

Rimodella la tua società con opzioni culturali dinamiche e drammatiche. Cambia le abitudini e le pratiche del tuo regno per adattarti meglio a un grande impero multiculturale o segui la tua strada, forgiando una cultura originale poiché i vecchi metodi si rivelano inadatti alle nuove circostanze.

Caratteristiche principali di Crusader Kings III: Royal Court:

Sala del Trono Reale: Una rappresentazione visiva della tua corte reale rifletterà tutta la maestà e il prestigio accumulati dalla tua dinastia. Solo i re e gli imperatori hanno corti reali, quindi sali la scala del potere per crogiolarti nella tua maestà.

Problemi di corte: Interagisci con vassalli e cortigiani mentre vengono da te con i loro problemi, cercando un giudizio reale.

Prestigio: Aumenta la qualità della vita della tua corte con ornamenti più elaborati e cibo migliore per impressionare i tuoi rivali e attirare ospiti di qualità superiore.

Persone ispirate: Artisti, artigiani e pensatori di talento possono essere incaricati di lavorare su nuovi progetti, aggiungendo tesori e manufatti alla tua corte. Maggiore è la grandezza della tua corte, migliore sarà la qualità dei creatori che attirerai.

Artefatti per la tua corte: Metti in mostra le tue arti e mestieri e trasmetti questi oggetti di grande fama di generazione in generazione. Tutti i manufatti possono essere rubati in guerra, costruendo un'eredità di proprietà e rivendicazioni personali nel corso dei secoli.

Culture ibride: Ottieni il massimo da un regno multiculturale, sviluppando un nuovo modo di vivere che è specificamente adattato alla tua popolazione e alla tua geografia diversificata.

Divergenza culturale: Ripensa la tua cultura tradizionale, adattandola a qualcosa di nuovo che funziona meglio rispetto alla tua situazione o alle tue aspirazioni.

Oltre a Crusader Kings 3: Royal Court, Paradox ha anche pubblicato un grosso aggiornamento gratuito per il gioco base, che aggiunge più dettagli e contesto per il sistema culturale, posizioni di corte minori, un inventario per le armi e le armature dei personaggi e un editor di stemmi.