Leggende Pokémon Arceus: oltre 6,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo

A una settimana dal lancio di Leggende Pokémon Arceus, Nintendo ha annunciato che sono state vendute oltre 6,5 milioni di copie in tutto il mondo del nuovo gioco Game Freak.

Giusto ieri abbiamo riportato che Leggende Pokémon Arceus ha venduto oltre 1,4 milioni di copie in Giappone nei primi tre giorni dal lancio. L'annuncio è arrivato tramite un post su Twitter di Nintendo of America con allegata una brevissima clip di ringraziamento per gli oltre 6,5 milioni di giocatori che stanno esplorando Hisui.

Le oltre 6,5 milioni di copie vendute da Leggende Pokémon Arceus sono indubbiamente notevoli. Per fare un confronto, nello stesso periodo di tempo da Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente è stato acquistato da 6 milioni di giocatori così come Pokémon Spada e Scudo, tenendo tra l'altro in considerazione che i giochi della serie principale hanno due versioni, mentre Arceus solo una.

Sarà interessante vedere le performance sul mercato dell'ultima fatica Game Freak nei prossimi mesi. Come sappiamo dai dati pubblicati ieri da Nintendo, al 31 dicembre i remake di Diamante e Perla hanno venduto poco meno di 14 milioni dal lancio, mentre Spada e Scudo sono a quota 23,9 milioni di copie.

Leggende Pokémon Arceus è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch. Stando ad alcune voci di corridoio ad aprile potrebbe arrivare il primo DLC del gioco.