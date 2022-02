Amazon Prime: aumento di prezzo negli USA, succederà anche in Italia?

Amazon Prime ottiene un aumento di prezzo negli USA, passando dai 12,99 dollari attuali ai 14,99 dollari mensili o 139 dollari all'anno rispetto ai 119 dollari che erano richiesti in precedenza, il tutto a partire dal 18 febbraio per i nuovi clienti o dal 25 marzo 2022 per chi ha già un abbonamento attivo, in attesa di capire cosa succederà in Italia.

Non è la prima volta che avviene una manovra del genere ma l'ultima risaliva al 2018, con una serie di motivazioni addotte dalla compagnia per questa decisione: in particolare, vengono citati i costi di produzione per i contenuti originali di Amazon Prime Video, su cui è in arrivo la serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che rappresenta una maxi-produzione colossale, oltre agli aumenti nei costi di trasporto e dei salari per quanto riguarda la divisione e-commerce classica.

L'incremento è più notevole se si guarda l'andamento del costo di Amazon Prime dall'inizio in USA, dove è partito prima rispetto all'Europa: nel 2005 costava 79 dollari all'anno e il prezzo rimase praticamente lo stesso per una decade, per poi effettuare aumenti più frequenti a partire dal 2014.

Per il momento, non ci sono informazioni su possibili riflessi altrove: in Italia il prezzo resta invariato, almeno per ora, ma non è escluso che la manovra venga estesa anche all'estero, come succede per altri servizi su abbonamento.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è la nuova maxi-produzione di Prime Video

In Italia si sono visti due incrementi di prezzo finora: nel 2015 con il passaggio da 9,99 a 19,99 euro all'anno e nel 2018 quando il prezzo è arrivato all'attuale 36 euro annuali.

Considerando che l'incremento di prezzo in USA è stato giustificato da una necessità di riequilibrare i costi con i ricavi, non è escluso che un aggiustamento dei prezzi non avvenga su scala globale: nell'ultimo trimestre, Amazon ha riportato una riduzione del reddito operativo da 6,9 a 3,5 miliardi di dollari, sebbene tutti gli altri indicatori siano nettamente in positivo. Ricordiamo che all'interno dell'abbonamento Amazon Prime rientrano i vantaggi sulle spedizioni, Amazon Prime Video, cloud per foto, Twitch Prime con Prime Gaming e varie altre caratteristiche.