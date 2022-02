Prime Gaming: disponibili i giochi gratis per gli abbonati di febbraio 2022

Disponibili i giochi gratis di febbraio 2022 di Prime Gaming, il servizio in abbonamento di Amazon legato ad Amazon Prime, che regala ogni mese titoli completi e contenuti bonus per i giochi live service.

Come sempre potete andare sulla pagina principale di Prime Gaming e scorrerla fino in fondo per farli vostri.

Ecco l'elenco dei giochi gratis di febbraio 2022 su Prime Gaming:

Stellaris (riscattabile su GOG)

As Far As The Eye

Ashwalkers: A Survival Journey

Double Kick Heroes

Golazo Soccer League

Rimangono riscattabili fino al 7 febbraio 2022 anche Star Wars Jedi: Fallen Order e World War Z: Aftermath, due dei giochi di gennaio 2022.

Il gioco più importante del mese è Stellaris, strategico 4X di Paradox Interactive molto amato dalla comunità e aggiornato con moltissimo contenuti nel corso degli anni. Quindi, pur risalendo al 2016, è ancora seguito e giocato. L'obiettivo del giocatore è quello di creare un impero galattico esplorando lo spazio, interagendo con altre specie e gestendo una flotta spaziale.

Vediamo anche gli altri titoli del mese: As Far As The Eye è un gestionale roguelike molto colorato e abbastanza spietato; Ashwalkers: A Survival Journey è uno survival dalla grande atmosfera; Double Kick Heroes è uno sparatutto a base di zombi e Golazo Soccer League è un gioco di calcio che richiama il classici arcade del genere.