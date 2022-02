Epic registra il marchio “Epic Games Megaverse” e unisce le forze con Spire Animation

Epic ha registrato il marchio Epic Games Megaverse che, come suggerisce il nome, è legato al metaverso che la casa di Fortnite e dell'Unreal Engine sta creando. Inoltre la compagnia ha investito 20 milioni di dollari nella Spire Animation Studios.

Il trademark è stato registrato alla fine del 2021 e come possiamo notare sul portale Justia, i tag utilizzati per il "Megaverse" di Epic Games coprono una vasta gamma di beni e servizi digitali, il che è in linea con l'idea di metaverso, ovvero un mondo virtuale 3D dove gli utenti possono socializzare, giocare e fare acquisti. Un po' come come in Ready Player One.

Molte aziende, come ad esempio Meta (ex-Facebook), stanno investendo tantissimo per realizzare il proprio metaverso ed Epic Games non è da meno. Lo scorso aprile infatti la compagnia ha annunciato la creazione di un fondo da 1 miliardo di dollari per i suoi piani per il metaverso, di cui 200 milioni versati da Sony, per "aiutare ad accelerare il lavoro sulla costruzione di esperienze sociali connesse in Fortnite, Rocket League e Fall Guys, oltre a potenziare gli sviluppatori e creatori con Unreal Engine, Epic Online Services e Epic Games Store".

Epic Games

Inoltre, ieri Spire Animation Studios (co-fondato da Brad Lewis, producer di Ratatouille e Dragon Trainer) ha annunciato che Epic Games ha investito nella compagnia 20 milioni di dollari e che le due aziende collaboreranno per integrare l'Unreal Engine tra gli strumenti di lavoro dello studio e creare esperienze per il metaverso.

"Il talentuoso team di Spire ha decenni di esperienza e il loro lavoro ha affascinato il pubblico di tutto il mondo con una narrazione sincera e personaggi carismatici", ha commentato Kim Libreri, CTO di Epic Games.

"Sono all'avanguardia nell'animazione e insieme spingeremo lo stato dell'arte nell'intrattenimento del metaverso."