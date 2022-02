Ghostwire: Tokyo, dettagli su combattimento e gameplay, richiami a The Evil Within 3

Ghostwire: Tokyo è sicuramente uno dei giochi più strani tra quelli di alto profilo in arrivo nel prossimo periodo, e il suo aspetto da horror si collega in effetti a quelle che dovevano essere le sue origini, ovvero una sorta di The Evil Within 3, secondo quanto riferito da Tango Gameworks, che ha inoltre svelato alcuni dettagli su sistema di combattimento e gameplay del gioco per PS5 e PC.

Secondo quanto riferito da Gamespot, il collegamento con le atmosfere horror di The Evil Within e The Evil Within 2 non è casuale, visto che il progetto era iniziato come il terzo capitolo della serie, salvo poi raggiungere una forma decisamente diversa grazie anche all'intervento di Ikumi Nakamura, che poi ha lasciato il team e le redini a Shinji Mikami e gli altri.

In ogni caso, diverse caratteristiche comuni sono ancora visibili, come i momenti in cui lo scenario cambia radicalmente sotto gli occhi del giocatore, trasformando le ambientazioni in maniera inquietante a causa degli incantesimi lanciati dai cultisti contro cui dobbiamo combattere.

Proprio il sistema di combattimento è stato descritto in maniera accurata sul PlayStation Blog con la pubblicazione del nuovo video su gameplay e storia andato in scena ieri sera: questo si svolge utilizzando al tecnica dell'Ethereal Weaving, gesti delle mani che consentono di manipolare l'etere e tre elementi: vento, con cui lanciare raffiche di forte impatto, l'acqua, che infligge danni più pesanti a distanza ravvicinata e fuoco, che applica i danni più pesanti di tutti e a zona.

Ghostwire: Tokyo, uno degli inquietanti nemici che si possono trovare in giro

L'etere della terra può inoltre essere usato per parare gli attacchi nemici, ma ci sono anche degli strumenti da poter utilizzare come un arco e alcuni speciali talismani che hanno una funzione importante anche nell'ottica delle sezioni stealth.

Liberando le anime smarrite che si trovano per le strade di Tokyo, combattendo e aiutando varie creature come nekomata (strani gatti che hanno praticamente preso possesso delle attività commerciali nella Tokyo posseduta) e tanuki, si possono ottenere vari bonus e amuleti protettivi, ma anche salire di livello per sbloccare nuove abilità. Ricordiamo che Ghostwire: Tokyo è disponibile al preorder su PS5 e PC anche in edizione speciale con vari bonus.