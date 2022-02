Ghostwire: Tokyo, dimensioni del download per PS5 e data del preload

PlayStation Game Size ha svelato le dimensioni del download e la data di inizio del preload della versione PS5 di Ghostwire: Tokyo, il nuovo gioco di Shinji Mikami e Tango Gameworks in arrivo il prossimo mese.

Stando a quanto riporta su Twitter PlayStation Game Size, la versione digitale per PS5 di Ghostwire: Tokyo avrà delle dimensioni complessive di 19,472 GB, senza considerare tuttavia un'eventuale patch del day one. Si tratta tutto sommato di dimensioni piuttosto modeste e in linea con lo spazio di archiviazione richiesto per la versione PC, stando ai requisiti minimi e consigliati.

Inoltre, apprendiamo che il pre-load di Ghostwire: Tokyo su PS5 inizierà il 23 marzo, ovvero due giorni prima del lancio. Tuttavia la data probabilmente si riferisce alle versioni digitali standard, dato che chi acquista la Deluxe Edition può iniziare a giocare già dal 22 marzo.

Vi ricordiamo che Ghostwire: Tokyo sarà disponibile a partire dal 25 marzo per PS5 e PC.

Ieri sera è stato presentato un video dedicato alla storia e il gameplay del gioco, mentre dalle pagine del PlayStation Blog è arrivato un approfondimento sul sistema di combattimento e richiami a The Evil Within 3.