Ghostwire Tokyo: preorder aperti su PS5 e PC, accesso anticipato e requisiti hardware

Ghostwire Tokyo è stato protagonista di una presentazione approfondita con il video pubblicato ieri sera e contestualmente sono stati aperti i preorder per il gioco su PS5 e PC, con alcuni bonus come accesso anticipato e contenuti delle edizioni speciali e sono stati svelati i requisiti hardware per la versione Windows.

Il nuovo action in prima persona di Tango Gameworks, caratterizzato da un'ambientazione horror a metà tra modernità e folklore classico giapponese, si è finalmente mostrato in un lungo video su storia e gameplay che ha fatto vedere per la prima volta realmente di cosa si tratti, oltre a svelarne all'improvviso anche la data di uscita fissata per il 25 marzo, trapelata già poco prima.

I preorder sono stati aperti nelle ore scorse e il gioco è disponibile all'acquisto su PlayStation Store in versione PS5 (con sconto del 10% per gli abbonati a PS Plus) e su Steam in versione PC. Prenotando l'edizione standard si ottengono gli abiti di Hannya e da motociclista, mentre con la digital Deluxe Edition, oltre ai suddetti bonus, si ottengono anche lo Shinobi outfit, l'arma Kunai e il pacchetto Streetwear Fashion, ma soprattutto la possibilità di accedere al gioco 3 giorni prima rispetto al lancio standard, ovvero il 22 marzo.

Ghostwire: Tokyo, uno screenshot

Al momento, un'edizione fisica di Ghostwire Tokyo non è stata annunciata da Sony e da Tango Gameworks, dunque attendiamo eventuali informazioni al riguardo. Dalla pagina Steam possiamo trarre i requisiti hardware della versione PC:

Requisiti hardware e software minimi: