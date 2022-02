Ghostwire: Tokyo: data d'uscita ufficiale annunciata per sbaglio, con molti dettagli sul gioco

Svelata per sbaglio la data d'uscita ufficiale di Ghostwire: Tokyo: il 24 marzo 2022. In che senso per sbaglio? Sostanzialmente è stata intercettata un'anteprima del gioco scritta da Rock, Paper, Shotgun in cui viene chiaramente riportata. Si tratta probabilmente di un contenuto sotto embargo, sfuggito alla redazione. In effetti è stato pubblicato direttamente da Alice Bell, la redattrice che ha scritto l'articolo, che ha svelato anche il contesto da cui è nato: una presentazione a porte chiuse in cui sono stati mostrati 30 minuti di gameplay.

Come Deathloop, Ghotwire: Tokyo sarà pubblicato su PC e in esclusiva console per un anno su PS5. Dovrebbe essere l'ultimo titolo di Zenimax con accordi pre-acquisizione con Sony.

Leggiamo anche qualche dettaglio sul gioco, tratto sempre dall'articolo. Il protagonista della storia sarà Akito, un giapponese posseduto dallo spirito di un cacciatore di demoni. Il suo obiettivo è quello di ripulire Tokyo dagli spiriti yokai, che si sono impossessati della città. A dare consigli ad Akito ci sarà uno spettro, che gli parlerà degli yokai e lo incoraggerà nella sua missione.

I nemici di Akito saranno molti e includeranno scolarette senza testa armate di arco e frecce, donne dalle braccia lunghissime armate di grosse forbici e uomini d'affari senza volto armati di ombrelli. In combattimento Akito utilizzerà una tecnica speciale chiamata Weaving, con cui potrà colpire i nemici, parare i loro attacchi, e risucchiare la loro essenza con un filo d'orato.

Akito potrà utilizzare diversi attacchi elementali, muoversi silenziosamente per uccidere i nemici cogliendoli di sorpresa e usare armi come degli archi, con frecce consumabili. Ci saranno anche dei boss da combattere. I danni non saranno rappresentati da numeri o da una barra d'energia, ma dall'aspetto dei mostri, che degraderà all'aumentare dei colpi subiti.

Gli abitanti di Tokyo popoleranno le strade della città come fantasmi. Akito dovrà catturarli per metterli in bambole di carta katashiro, per poi spedirli fuori dalla città usando dei telefoni pubblici, così da ridare loro una forma umana. Le katashiro e altri oggetti saranno acquistabili durante il gioco.