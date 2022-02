Ex Rockstar Games e Blizzard fondano il team Lost Lake, subito $5 milioni di investimenti

Lost Lake Games è il nome del nuovo studio fondato da veterani dell'industria videoludica, provenienti da Rockstar Games, Blizzard e altre compagnie, che sembra già ben lanciato considerando un investimento iniziale di 5 milioni di dollari.

I tre membri chiave e fondatori di Lost Lake Games sono James Phinney, ex Blizzard, ArenaNet e Undead Labs, Joe Pikop, character artist di Rockstar Games e Mark Pottorf, gameplay programmer per Motiga, DayBreak e Highwire.

Lost Lake, il logo del team

Tra i titoli su cui hanno lavorato in precedenza ci sono Diablo, Warcraft, StarCraft, Guild Wars, State of Decay, Gigantic e H1Z1, tanto per citarne solo alcuni.

Questi motivi, oltre a sostanziosi investimenti iniziali per un team indie, rendono questo studio un sorvegliato speciale per i prossimi anni, di attesa di sapere su cosa stia lavorando. Non ci sono infatti annunci particolari al riguardo, al di là della fondazione del team stesso, dunque restiamo in attesa di comunicazioni da parte degli sviluppatori.

"Lost Lake non è legato a una singola piattaforma o genere, ma piuttosto alla convinzione che dare potere a individui talentuosi e alimentare la cultura della collaborazione possa portare a giochi incredibili", si legge nella prima comunicazione ufficiale del nuovo team di sviluppo indie.