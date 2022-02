Naughty Dog sembra avere 3 giochi in sviluppo, secondo un messaggio di Neil Druckmann

Un sibillino tweet di Neil Druckmann sembra suggerire che Naughty Dog stia lavorando a tre giochi attualmente, vista l'impostazione del messaggio e lo strategico utilizzo delle emoticon, anche se ovviamente la questione non può ancora essere presa come un'informazione ufficiale.

Come potete vedere nel tweet riportato qui sotto, Druckmann ha pubblicato la pagina con gli annunci di lavoro di Naughty Dog che mostrano una grande quantità di posizioni aperte per nuovo personale, ma a catturare l'attenzione è soprattutto il testo del messaggio, in cui il director di The Last of Us 2 scrive "Stiamo crescendo! Venite a lavorare da noi su"... e poi tre faccine che indicano di fare silenzio in vari modi, disposte come a censurare tre titoli di giochi.



Non è la prima volta che si parla di nuovi progetti in parallelo presso Naughty Dog, già lo scorso settembre, proprio a partire dagli annunci di lavoro, era emerso che il team stesse lavorando a più giochi AAA contemporaneamente, ma in questo caso ci sarebbe un'indicazione aggiuntiva sulla quantità di giochi attualmente in sviluppo.

A questo punto non resta che pensare a cosa siano questi titoli in lavorazione, con almeno due sembrano essere già noti: il più sicuro è il multiplayer di The Last of Us 2, che potrebbe chiamarsi Fazioni ed essere distribuito come titolo standalone, dopo la sua scissione dalla Campagna single player che avvenne in fase di sviluppo per non allungare troppo i tempi su quest'ultima.

Il secondo gioco potrebbe essere il rumoreggiato The Last of Us Remake, la cui esistenza era stata suggerita da un'indagine di Bloomberg sullo stato attuale dei lavori all'interno del team e che potrebbe essere lanciato in occasione dell'uscita della serie TV su HBO. Grande mistero invece sul terzo gioco, su cui non ci sono informazioni e che potrebbe essere una nuova proprietà intellettuale, a meno che non si tratti di un possibile Uncharted 5, viste le recenti aperture in questo senso.