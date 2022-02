GRID Legends, trailer delle caratteristiche per il nuovo racing Codemasters e EA

Arriva un nuovo trailer delle caratteristiche per GRID Legends, il nuovo gioco di corse da parte di Codemasters e EA all'interno della nota serie di sim-cade, in questo caso incentrato su vari dettagli e contenuti all'interno, ma offrendo anche nuovi scorci di gameplay, ovviamente.

Tra gli elementi fondamentali di GRID Legends c'è una modalità storia chiamata Driven to Glory che contiene anche alcuni elementi narrativi e una progressione costante, oltre a varie modalità multiplayer. Il video mostra un veloce montaggio tratto soprattutto dalla modalità Storia che sembra essere particolarmente interessante, con il coinvolgimento di attori reali e scene che propongono dialoghi e una vera e propria narrazione basata sulle corse.

Driven to Glory ci porta peraltro in diverse location reali tra strade e circuiti rinomati, tra i quali Londra, Mosca, Dubai e Bathrust, con l'inclusione di un sistema di multiplayer multipiattaforma rapido per 22 giocatori incluso in oltre 250 eventi Carriera.

Tra le sfide disponibili tornano quelle specializzate su Derapata ed Eliminazione, ma le possibilità si espandono a dismisura con l'introduzione di un Race Creator, ovvero una sorta di editor che consente di creare partite custom con regole diverse, consentendo una quantità di combinazioni possibili davvero impressionante.

GRID Legends sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC attraverso Steam e Origin. Con la prenotazione si possono ricevere add-on esclusivi, tra cui auto aggiuntive. Anche la Deluxe Edition di GRID Legends uscirà il 25 febbraio, con ancora più contenuti bonus e quattro enormi espansioni post-lancio. In precedenza, avevamo visto il trailer che esplora il rapporto tra uomo e auto, in corrispondenza con la nostra anteprima della modalità storia "Driven to Glory".