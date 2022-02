Blizzard su Diablo 4, Overwatch 2 e nuova IP, Diablo II Resurrected è da record

Dai risultati finanziari di Activision Blizzard arrivano ulteriori dettagli sulla situazione all'interno di Blizzard in particolare, con la conferma di vari giochi in sviluppo e un'interessante annotazione per quanto riguarda Diablo II Resurrected, che a quanto pare ha raggiunto risultati da record per un remaster della compagnia.

Tra i giochi in sviluppo menzionati chiaramente ci sono ovviamente Diablo 4 e Overwatch 2, ma oltre a questi c'è il Warcraft Mobile che è stato riportato in precedenza e anche il nuovo gioco survival basato su un universo inedito emerso nei giorni scorsi attraverso annunci di lavoro. Quest'ultimo è una proprietà intellettuale inedita che sembra sia in sviluppo già da 5 anni e su cui Blizzard pare puntare in maniera decisa.



Come abbiamo visto, nell'ultimo trimestre dell'anno World of Warcraft ha continuato a comportarsi piuttosto bene secondo quanto riferito da Activision Blizzard, che ha parlato di coinvolgimento notevole da parte della community grazie anche alla fusione tra il Classic e il moderno, il tutto insieme ai consueti risultati positivi di Hearthstone.

Questo porta a un ulteriore impegno nell'ambito con nuovi contenuti per World of Warcraft nel 2022 e un nuovo Warcraft in ambito mobile, ma non solo. Per quanto riguarda gli altri giochi, Overwatch 2 continua il suo lungo percorso di sviluppo così come Diablo 4 e Diablo Immortal. Da notare come Diablo 2 Resurrected dal lancio a settembre fino alla fine dell'anno abbia venduto più copie di qualsiasi altra remaster in un periodo di tempo equivalente, per Blizzard.