Warcraft Mobile confermato da Blizzard, novità per World of Warcraft nel 2022

Un elemento importante nei documenti finanziari di Activision Blizzard è Warcraft, del quale emergono un paio di novità dai documenti pubblicati, in particolare la conferma di un Warcraft Mobile e nuovi contenuti per World of Warcraft previsti nel corso del 2022.

Activision Blizzard ha riferito che, nel corso del quarto trimestre dell'anno, World of Warcraft ha continuato a registrare un'ottima popolarità e quantità di utenti connessi, nella combinazione tra nuovo e Classic sotto lo stesso abbonamento. Il 2021, a quanto pare, ha fatto segnare risultati record per quanto riguarda il coinvolgimento degli utenti sul MMORPG di Blizzard e questo porterà a un maggiore impegno nel 2022.

Nel corso di quest'anno, sono previsti diversi contenuti nuovi per World of Warcraft e anche per Hearthstone, proseguendo con il programma alquanto fitto di impegni per entrambi i franchise in questione, destinati a rappresentare ancora degli elementi fondamentali dell'offerta Activision Blizzard.

Una novità interessante, tuttavia, è rappresentata dalla conferma di un Warcraft Mobile: questo era già emerso a più riprese in precedenza e in particolare nel riepilogo sui 7 giochi in sviluppo presso Activision Blizzard, che sono sostanzialmente stati confermati dal publisher con i nuovi documenti.

Oltre a Diablo Immortal, dunque, anche Warcraft sembra avere un suo adattamento mobile, anche se la questione non è ancora chiarissima, visto che il comunicato di Blizzard parla di "un contenuto di Warcraft su piattaforme mobile completamente nuovo che i giocatori potranno sperimentare per la prima volta". Sembrerebbe trattarsi di un nuovo capitolo o uno spin-off, ma attendiamo di saperne di più. Da come viene riportato, inoltre, serberebbe pronto per uscire nel 2022, ma anche su questo attendiamo di avere più informazioni.