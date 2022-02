Cyberpunk 2077, il cosplay di Judy da melamori.cosplay ci porta a Night City

Mentre aspettiamo novità sul fronte del videogioco, Cyberpunk 2077 continua ad essere fonte di ispirazione per vari cosplayer femmine e maschi, grazie al cast di personaggi variopinti e carismatici, ma alcuni in particolare sono rimasti più impressi di altri, come dimostra questo cosplay di Judy da parte di melamori.cosplay.

Judy Alvarez è sicuramente uno dei personaggi più amati tra quelli presenti a Night City, l'ambientazione di Cyberpunk 2077, diventata quasi una pin-up per il gioco nonostante abbia uno stile alquanto "punk", decisamente lontano da quello standard di molti altri personaggi femminili di videogiochi ed essendo anche una conquista non facile sul fronte romantico nel gioco.

È indubbiamente un personaggio molto affascinante, sia per la profondità e le sfaccettature proprie della sua figura e del suo carattere nella storia di Cyberpunk 2077, sia ovviamente come aspetto. Tuttavia, il suo fascino deriva anche dalle sue capacità specifiche: Judy è infatti una Techie, ovvero una tecnica dei Moxes specializzata nella gestione della braindance.

Il cosplay di melamori.cosplay cattura molto bene l'aspetto un po' ribelle e un po' riflessivo di Judy in questi nuovi scatti, riprendendo l'originale nel suo aspetto fisico, nella capigliatura, l'abbigliamento e anche per i tatuaggi replicati in maniera molto precisa.