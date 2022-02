Spider-Man: il cosplay di Spider-Gwen di shaharuka arriva dalle Filippine

Spider-Man è uno degli eroi preferiti del mondo Marvel, e per certo uno dei più sfruttati, tra film, fumetti e videogiochi. Anche il mondo del cosplay apprezza l'arrampiramuri e ama dare spazio anche agli altri personaggi dell'universo narrativo di Peter Parker. Un esempio è il cosplay di Spider-Gwen di shaharuka, che arriva direttamente dalle Filippine.

Il cosplay di Spider-Gwen realizzato da shaharuka è molto semplice, ma ci viene proposto in stile cover da fumetto, con il nome del personaggio e uno sfondo monocromatico, turbato unicamente da una linea bianca che rappresenta la ragnatela dell'eroina. La cosplayer ci spiega anche di non aver avuto modo di vedere No Way Home fino a gennaio 2022, a causa di una serie di ritardi e blocchi cinematografici nella sua nazione. Questo cosplay è anche un modo per festeggiare l'arrivo del film, per la ragazza.

Se siete fan del mondo di Spider-Man, non dovreste perdervi il cosplay di Spider-Gwen di grusha_cos. Ecco anche il cosplay di Spider-Carnage di candylion.cos. Come non citare poi il cosplay di Gwen Stacy di missbricosplay. Chiudiamo i nostri suggerimenti con il cosplay di Gwen-Venom di imspider_gwen è perfettamente realizzato.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Spider-Gwen di shaharuka? Il personaggio dell'universo narrativo di Spider-Man è stato realizzato bene, oppure avete visto versioni di qualità superiore?