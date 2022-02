God of War su PC è ufficialmente un "successo" per Sony

God of War, il più recente gioco di SIE Santa Monica Studio, è arrivato da poco su PC e ha ottenuto valide vendite. Possiamo però ritenerlo un successo? Secondo Sony sì, è ufficialmente un successo.

Sony ha dichiarato: "Riteniamo che la pubblicazione dei nostri giochi proprietari su molteplici piattaforme sia un'opportunità di crescita importante per Sony, come ha evidenziato il successo della versione PC di God of War e di altri giochi first party".

Kratos che abbatte un albero in God of War

God of War è quindi un successo commerciale. Purtroppo Sony non ha svelato dati precisi, ma pare chiaro che abbia superato i numeri di Horizon Zero Dawn e Days Gone. Non si tratta ovviamente di una novità, visto che di recente abbiamo visto la Top 10 dei giochi più venduti su Steam e God of War era primo per la terza volta.

Uno dei prossimi giochi in arrivo su PC e Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri: sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store e includerà Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'eredità perduta.

