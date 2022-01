Steam: Top 10 dei giochi più venduti al 30 gennaio 2022, niente ferma God of War

SteamDB ha condiviso la Top 10 dei giochi più venduti su Steam nella settimana conclusa il 30 gennaio 2022. In prima posizione troviamo di nuovo God of War, che non sembra temere alcuna competizione. La classifica è composta sulla base dei guadagni, non del numero di copie vendute.

Precisamente, la classifica dei giochi più venduti su Steam al 30 gennaio 2022 è così composta:

God of War Monster Hunter Rise Dying Light 2 Stay Human (preorder) Elden Ring (preorder) Dying Light 2 Stay Human (preorder) Ready or Not Total War: Warhammer III Lost Ark Platinum Founder's Pack Project Zomboid It Takes Two

Come potete vedere God of War è primo, seguito da Monster Hunter Rise. Entrambi i giochi mantengono le proprie posizioni per la terza settimana di fila. Daniel Ahmad - analista di Niko Partners - afferma però che la prossima settimana probabilmente God of War non sarà più primo, in quanto in questo momento sono in corso i saldi del calendario Lunare e questo spingerà le vendite verso giochi in sconto. Inoltre, settimana prossima sarà pubblicato Dying Light 2, che quindi salirà ancora più in alto in classifica. Secondo i dati, inoltre, 3 milioni di giocatori lo hanno messo in Lista dei desideri.

Un calcio volante contro un nemico di Dying Light 2: Stay Human

Parlando proprio di Dying Light 2, possiamo notare che è presente due volte nella Top 10 dei giochi più venduti su Steam. Il motivo è semplice, una è la standard edition e una è la Ultimate: la piattaforma di Valve separa le varie edizioni dei giochi, quindi possono apparire più volte in classifica.

Anche Elden Ring continua a ottenere buoni risultati, considerando che all'uscita mancano ancora più di tre settimane. Il gioco di FromSoftware è presente tra i più venduti già da alcune settimane, quindi ci possiamo aspettare una partenza positiva su Steam, il 25 febbraio 2022. Parlando proprio di Elden Ring, da poco è stato condiviso un nuovo video gameplay con spettacolari combattimenti.