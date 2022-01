Abandoned: pre-order inviati ai giocatori, ma è un truffa secondo il team di sviluppo

BLUE BOX Game Studios, team al lavoro sull'esclusiva PS5 Abandoned, ha annunciato che il proprio canale YouTube è stato hackerato e che i giocatori stanno ricevendo false email con link a dei presunti pre-order. Si tratta però di una truffa.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter. Come potete vedere qui sotto, BLUE BOX Game Studios afferma: "Attenzione: il canale YouTube di BLUE BOX Game Studios è stata hackerato. Abbiamo ricevuto email da varie persone che hanno a loro volta ricevuto delle email per comprare un "pre-order", per favore non aprite tali email e non trasferite denaro in quanto non provengono da noi!".

Fate quindi la massima attenzione a possibili email che propongono l'acquisto di un pre-order di Abandoned. Si tratta di una truffa. Speriamo che nessuno abbia perso i propri soldi prima dell'annuncio del team di sviluppo.

Abandoned non è certamente un gioco fortunato. Tra problemi di sviluppo e una campagna pubblicitaria fallimentare (o forse no, visto che se ne è parlato per lungo tempo), l'opera di BLUE BOX Game Studios riceve ora un ulteriore colpo.

Recentemente si è parlato di una registrazione audio segreta che svela forse la verità su Abandoned.