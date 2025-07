Il cosplay di Hermione di konohanne è denso di segreti, come la Mappa del Malandrino e non solo

La serie TV di Harry Potter prosegue il proprio cammino e il mondo del cosplay è sempre più attivo nel ricreare i personaggi dei film. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Hermione realizzato da konohanne.

Hermione è uno dei personaggi principali della serie: è la migliore amica di Harry e, come lui, è nata e cresciuta tra i babbani, con la differenza che la sua famiglia è amorevole (e viva). Sin da subito si rivela però molto portata per la magia e si rivela un membro fondamentale del gruppo sia nelle situazioni più pericolose che in quelle dove conta ragionare e sapere cosa fare.