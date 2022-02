Genshin Impact: il cosplay di Mona da parte di Ahwii.cos incanta lo spettatore

Genshin Impact, dall'alto del suo status di fenomeno globale nell'universo videoludico e grazie anche alla sua struttura basata su un roster sempre più ampio di eroi, è un fonte d'ispirazione perfetta per i cosplay, come dimostra ancora una volta questo nuovo cosplay di Mona da parte di Ahwii.cos.

Tra le tante figure femminili dell'RPG in questione, che certamente non teme di spingere su l'ampia presenza di "waifu" assortite, elemento comune a molti titoli con personaggio sbloccatili in stile gacha, Mona è probabilmente una delle preferite e più gettonate dalle modelle che praticano questa passione.

Ahwii.cos dà vita a un'interpretazione decisamente fedele all'originale del gioco MiHoYo, con una cura notevole riposta non solo sulla costruzione del costume, molto simile a quello del gioco, ma anche nell'organizzazione dello scenario circostante e negli effetti visivi, che sembrano riprendere proprio l'ambientazione di Mona.

La ragazza in questione è una giovane astrologa che si è rifugiata a Mondstadt per sfuggire all'ira del proprio maestro, dopo averne sbirciato il diario segreto facendolo infuriare. In Genshin Impact è una combattente alquanto erudita e abile nel suo campo di studi, che tuttavia sembra avere un costante problema con la gestione del denaro.