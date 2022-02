AMD RDNA 3: nuove GPU confermate per il 2022 e con maggiore disponibilità

AMD sembra intenzionata a lanciare le nuove GPU con architettura RDNA 3 nel corso di quest'anno, confermando l'uscita nel 2022 e sostenendo anche che potrebbero essere disponibili più facilmente sul mercato rispetto alla scarsità delle schede attuali, grazie agli sforzi fatti per incrementare la produzione.

La CEO Lisa Su ha recentemente pubblicato i suoi risultati finanziari, che tra le altre cose dimostrano un incremento nei ricavi del 68% rispetto all'anno precedente, compresa anche una crescita nella capacità di produrre e distribuire l'hardware. La Su ha di fatto confermato di prevedere il lancio delle GPU RDNA 3 nel corso del 2022, così come le nuove CPU Zen 4, ma oltre all'evoluzione tecnologica incentrata sulle caratteristiche stesse dell'hardware sembra che la compagnia abbia lavorato anche per migliorare i processi produttivi e renderli più efficienti in questo periodo di crisi.

"Abbiamo fatto degli investimenti significativi per assicurarci la capacità produttiva necessaria per supportare la nostra crescita nel 2022 e oltre", ha spiegato la CEO di AMD, confermando un lavoro extra su questo aspetto esterno alla progettazione e costruzione dei prodotti stessi. "Abbiamo lavorato sulla catena di produzione per gli ultimi quattro o cinque trimestri", ha riferito Su, "considerando la crescita che abbiamo effettuato dal punto di vista dei prodotti e della visibilità di cui godiamo presso gli utenti. Dunque, per quanto riguarda il contesto del 2022, abbiamo fatto degli investimenti nella capacità di produrre wafer, substrate e back-end".

"Siamo molto fiduciosi dei progressi fatti nell'ambito della produzione per seguire le linee guida del 2022 e il nostro obiettivo è, sinceramente, di essere in grado di soddisfare la richiesta sul mercato". Dunque viene confermata l'intenzione di lanciare le nuove GPU Navi 3X RDNA 3 nel 2022, ma soprattutto c'è speranza che queste possano essere effettivamente trovate sul mercato e magari a prezzi normali.

Nelle ore scorse abbiamo anche saputo che su Steam Deck tutti i giochi supporteranno AMD FSR dopo il lancio.