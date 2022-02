Steam Deck: tutti i giochi supporteranno AMD FSR dopo il lancio

Valve ha diramato nuove informazioni su Steam Deck e il supporto post lancio della console, che include il supporto a FidelityFX Super Resolution (FSR) di AMD per tutti i giochi della libreria Steam, il che significa che potrà essere utilizzato anche per quei titoli che non lo supportano nativamente.

Come apprendiamo dalla FAQ, al lancio FSR sarà disponibile solo su Steam Deck solo per le applicazioni che la supportano. Tuttavia dopo il lancio della console l'obiettivo di Valve è quello di implementare il supporto a FSR con un aggiornamento del firmware.

"FSR è già disponibile per alcune applicazioni che la supportano. I giochi già compatibili funzioneranno con FSR su Steam Deck, ma il supporto a FSR verrà implementato in un futuro aggiornamento del sistema operativo", recita la FAQ. "Quando arriverà quel momento, i giochi potranno potenzialmente usare FSR anche se non supportano la funzione in modalità nativa."

Steam Deck

Per chi non lo sapesse, FSR di AMD è, in poche parole, una tecnologia che permette di ottenere performance migliori senza sacrificare la qualità visiva. I fotogrammi vengono infatti renderizzati a una risoluzione inferiore e upscalati da un algoritmo, risparmiando così potenza di calcolo.

Per fare un esempio, teoricamente potrete far girare Shadow of the Tomb Raider alla risoluzione 1280 x 800 (la massima supportata dallo schermo di Steam Deck) con un framerate maggiore rispetto ai 30fps medi ottenibili con i settaggi al massimo rivelati da alcuni test dei mesi scorsi.

Steam Deck debutterà ufficialmente il prossimo 25 febbraio. Di recente Valve ha annunciato la funzione di sincronizzazione dinamica dei salvataggi che permette di passare da Steam Deck a PC senza interruzioni.