Steam Deck: la sincronizzazione dinamica permette di passare da Deck a PC senza interruzioni

A poche settimane dal lancio di Steam Deck, Valve ha annunciato la funzionalità di sincronizzazione dinamica del Cloud. Grazie ad essa i giocatori potranno passare da Deck a un PC e continuare a giocare ininterrottamente, senza doversi preoccupare di uscire dal gioco per attivare la sincronizzazione dei salvataggi.

Molti giocatori usufruiranno della funzione di sospensione di Steam Deck per interrompere le loro sessioni senza uscire dal gioco, come accade anche con altre console portatili, come ad esempio Nintendo Switch. E qui entra in gioco la nuova funzionalità gratuita aggiunta a Steamworks: "con la sincronizzazione dinamica del Cloud, Steam caricherà automaticamente tutti i dati di gioco modificati salvati sul Cloud prima che il dispositivo entri in modalità standby. A questo punto gli utenti possono riprendere il gioco su qualsiasi PC, laptop o dispositivo diverso. Inoltre, Steam scaricherà automaticamente tutte le modifiche di gioco salvate quando gli utenti tornano a usare Steam Deck e riattivano il dispositivo".

Steam Deck

Come spiega il post su Steam, la funzionalità di sincronizzazione dinamica non è obbligatoria per gli utenti in possesso della console, ma viene caldamente consigliata per ottenere la miglior esperienza possibile. Con l'opzione disattivata, infatti, ai giocatori ogni volta verrà chiesto di chiudere l'applicazione su Steam Deck quando passano a un altro dispositivo o di continuare senza caricare i progressi più recenti.

Inoltre, la funzionalità è gratuita ma non automatica e dunque gli sviluppatori dovranno abilitarla manualmente per i loro giochi attraverso Steamworks, sfruttando alcune nuove API. Per maggiori dettagli in tal senso, vi rimandiamo all'articolo dedicato su Steam.

Nel frattempo sono stati svelati i primi 38 giochi "verificati" per Steam Deck, tra cui Death Stranding, Dark Souls 3 e Sekiro.