Netflix, serie TV e film più visti: la classifica ufficiale al 30 gennaio 2022

Netflix ha condiviso la classifica ufficiale delle serie TV e dei film più visti della settimana. In questo caso, possiamo vedere gli show più visualizzati nella settimana che va dal 24 al 30 gennaio 2022.

Iniziamo con la classifica ufficiale delle serie TV più viste su Netflix:

Manifest Stagione 1 Manifest Stagione 2 Manifest Stagione 3 For Life Stagione 1 Non siamo più vivi Stagione 1 S.W.A.T Stagione 4 Ozark Stagione 4 Parte 1 Too Hot to Handle Stagione 3 Soy Georgina Stagione 1 Toy Boy Stagione 1

Ecco invece la classifica ufficiale dei film più visti su Netflix:

Il Trattamento Reale Monaco - Sull'orlo della guerra Marilyn ha gli occhi neri Mortal Engines Home Team Don't Look Up The Grinch Cocaine - La vera storia di White Boy Rick The Little Stranger Sicario Day of the Soldado

Uno dei più grandi successi di Netflix, Don't Look Up, continua la propria permanenza nella Top 10, ora arrivata alla sesta settimana. Per il resto, la classifica dei film propone perlopiù nuovi ingressi. C'è invece più regolarità nella classifica delle serie TV, con Manifest che continua a rimanere in Top 10 per quattro settimane (prima e seconda stagione) e tre settimane (terza stagione). Continua ad essere apprezzato anche For Life, che per la terza settimana ottiene una posizione. Tra i nuovi ingressi abbiamo invece Soy Georgina e Toy Boy, insieme a Non siamo più vivi.

Soy Georgina

Per i dati della settimana precedente, potete fare riferimento a questa nostra notizia.