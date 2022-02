Genshin Impact: il cosplay di Kujou Sara di Larissa Rochefort è elettrizzante

Genshin Impact senza dubbio è uno dei giochi preferiti dai cosplayer, che puntualmente vestono i panni dei vari personaggi del gioco di ruolo di miHoYo. Ne è un esempio Larissa Rochefort che ci propone un cosplay di Kujou Sara.

Kujou Sara è una guerriera tengu caratterizzata da una personalità carismatica e mossa da una profonda lealtà nei confronti di Raiden Shogun, la divinità di Inazuma, di cui segue ciecamente gli ordini e ne guida l'esercito. Combatte usando l'arco e sfruttando abilità basate sull'elettricità.

Larissa Rochefort in passato ha vestito numerose volte i panni dei personaggi di Genshin Impact e anche stavolta ha fatto centro. Il cosplay è fedele alla controparte originale, con una certa cura nei dettagli e per il costume. Negli scatti qui sotto, la modella tra l'altro approfitta della somiglianza dei cognomi dei due personaggi e si esibisce anche in una delle classiche pose da duro di Jotaro Kujo de Le Bizzarre Avventure di JoJo.

