Leggende Pokémon Arceus: dove trovare i tre Bidoof della Richiesta n. 8 "Attenti a quei Bidoof!"

In Leggende Pokémon Arceus ci sono un gran numero di Richieste opzionali di vario genere. Alcune chiedono di catturare un determinato Pokémon, altre di completare una scheda del Pokédex e così via. Nella maggior parte dei casi si tratta di missioni semplici e dagli obiettivi chiari, ma ce ne sono alcune più insidiose e che possono rubare parecchio tempo, proprio come quella dei tre Bidoof dispettosi, che dovrete cercare in lungo e in largo per tutto il Villaggio Giubilo.

In questa guida di Leggende Pokémon Arceus vi spiegheremo dove trovare i tre Bidoof dispettosi della richiesta n.8 "Attenti a quei Bidoof" che si nascondono nel Villaggio Giubilo.

Attenti a quei Bidoof: come trovare i tre Bidoof dispettosi e completare la richiesta

Leggende Pokémon Arceus, un Bidoof dispettoso

Attenti a quei Bidoof è la Richiesta n.8 di Leggende Pokémon Arceus. Si sblocca nelle fasi iniziali dell'avventura e sulle prime sembra una missione piuttosto semplice e veloce: tre Bidoof si sono infiltrati in città e l'obiettivo del giocatore sarà quello di trovarli prima che possano causare danni. Il problema è che queste tre adorabili canaglie si sono nascoste davvero bene e se non sapete dove cercare potreste ritrovarvi a perdere decine di minuti a fare su e giù per tutto il Villaggio Giubilo prima di riuscire a trovarle.

Sbloccherete questa Richiesta secondaria di Leggende Pokémon Arceus dopo aver completato la Missione principale n.3 "L'arte del faidaté". Per accettare la missione dirigetevi alla sede del Team Galassia nel Villaggio Giubilo ed entrate nella stanza del Professor Laven (entrando nell'edificio, la prima porta a sinistra). Qui troverete una lavagna con segnalati alcuni incarichi secondari, tra cui anche la Richiesta n. 8 "Attenti a quei Bidoof!".

A questo punto dovrete parlare con l'NPC Tsugumi, che si trova vicino all'ingresso del Villaggio, vicino alla cassa Portastrumenti. Il suo obiettivo è quello di catturare i tre Bidoof che si sono intrufolati nel villaggio, ma per farlo dovrete prima distrarli con un esemplare della stessa specie. Quello che dovrete fare dunque è aggiungere alla vostra squadra un Bidoof. A questo punto inizia la parte noiosa e potenzialmente complicata, ovvero quella di scovare tutti e tre i Pokémon Topaffuto. Il problema è che queste adorabili canaglie sono di piccola stazza, si sono nascoste bene e il Villaggio di Giubilo è piuttosto grande, dunque setacciarlo in lungo e in largo potrebbe richiedere molto tempo tempo. Ma tranquilli vi diamo una mano noi.

Il primo Bidoof si trova vicino alla catasta di legno sul lato sinistro della casa del giocatore e a sinistra della sede del Team Galassia. Avvicinatevi e partirà una breve cutscene, al termine della quale il Pokémon verrà catturato da Tsugumi.

Il secondo Bidoof si trova alla fine della staccionata del Pascolo, a sud-est del Villaggio Giubilo. Anche in questo caso avvicinatevi e guardate la cutscene.

Il terzo e ultimo Bidoof si trova tra una staccionata e un carretto di legno, vicino a un edificio in costruzione che si trova a sudovest. Partendo dalla porta sud del Villaggio Giubilo, girate a sinistra e poi a destra.

Nell'immagine qui sotto trovate la mappa con la posizione di tutti e tre i Bidoof.

Leggende Pokémon Arceus, la mappa con la posizione dei tre Bidoof

Una volta trovato il terzo e ultimo Bidoof seguirà una serie di dialoghi e la Richiesta sarà completata. Come ricompensa riceverete una Caramella Rara e il desiderio di non veder mai più un Bidoof in vita vostra.

