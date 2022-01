Leggende Pokémon Arceus: come ottenere Kleavor e l’Augite Nera

Vi imbatterete per la prima volta in un Kleavor avanzando nella storia principale di Leggende Pokémon Arceus sotto forma di Pokémon Regale incollerito da placare. Si tratta di una dura battaglia contro un avversario particolarmente coriaceo, quindi è comprensibile se vogliate aggiungere un Kleavor alla vostra squadra dopo averlo visto in azione.

In questa guida di Leggende Pokémon Arceus vi spiegheremo come trovare l'Augite Nera e ottenere un Kleavor , uno dei nuovi Pokémon introdotti nel gioco di Game Freak.

Come evolvere Scyther in Kleavor e dove trovare l’Augite Nera

Leggende Pokémon Arceus, la pagina delle statistiche di Kleavor

Kleavor, come forse già saprete, è una delle due evoluzioni di Scyther, un Pokémon di prima generazione che ricorda una mantide e caratterizzato dal doppio tipo Coleottero/Volante. Il primo passo dunque è catturarne un esemplare.

Potrete imbattervi in uno Scyther nella Landa Ossidiana nell'area Arena del Colosso, ovvero dove avete affrontato Kleavor. Troverete vari esemplari tra il livello 14 e 20, ma se cercate un esemplare ancor più potente nella zona sud della stessa area si aggira uno Scyther alfa di livello 42.

A differenza di tanti altri mostriciattoli di Leggende Pokémon Arceus, per evolvere Scyther in un Kleavor non basta semplicemente farlo salire di livello. Piuttosto il requisito da soddisfare è quello di utilizzare un nuovo strumento evolutivo reperibile nella regione di Hisui, l'Augite Nera. Si tratta di una pietra nera ottenibile solo in modi ben specifici, insomma potrete arrivare alla fine della storia principale senza averne neppure ottenuto una. La buona notizia è che non è uno strumento particolarmente difficile da ottenere se sapete dove cercare.

Il metodo più veloce a nostro avviso per mettere le mani su un'Augite Nera è quella di ottenerla da un Graveler, l'evoluzione di Geodude. Il Pokémon infatti una volta sconfitto in battaglia o catturato ha un piccola probabilità di lasciar cadere tale strumento. Potrete imbattervi in dei Graveler in praticamente ogni area di Hisui, ma vi consigliamo di affrontare quelli dell'Acquitrino Vermiglio a Pendio Rotolio, Palude Boccalarga e Palude Purpurea visto che in queste zone ne troverete in abbondanza. Non dimenticate di fare spazio nel Borsello e di portare con voi Pokémon con mosse Acqua o Erba (infliggono il quadruplo dei danni a Graveler) per velocizzare il processo.

Il secondo modo per ottenere un'Augite Nera è quella di sfruttare le abilità da cercatesori di Ursaluna con il Poképassaggio. Avrete accesso a questa funzione avanzando nella storia di Leggende Pokémon Arceus, per la precisione sbloccherete Ursaluna durante il corso della Missione principale n. 8 "Maru è in difficoltà". Quando siete in groppa a Ursaluna vi basterà seguire l'indicatore a schermo per trovare un tesoro nascosto, una volta raggiunto il punto esatto premete Y per scavare e trovare il bottino. Precisiamo che trovare un'Augite Nera in questo modo potrebbe richiedere del tempo, dato che i bottini trovati da Ursaluna sono apparentemente casuali, dunque sfruttate questo metodo solo se vi risulta difficoltoso affrontare dei Graveler.

Infine, l'ultimo modo per ottenere un'Augite Nera è tramite le distorsioni spaziotemporali che appaiono casualmente nelle varie aree di Hisui. Al loro interno troverete Pokémon coriacei, ma anche strumenti e oggetti utili, tra cui la tanto agognata pietra nera. Tuttavia anche in questo caso parliamo di un metodo del tutto casuale, oltre che pericoloso dato il livello dei nemici, quindi i primi due sono più accessibili.

Leggende Pokémon Arceus, l'Augite Nera è indispensabile per evolvere Scyther in Kleavor

Una volta catturato uno Scyther e ottenuto un'Augite Nera avrete tutti gli elementi necessari per aggiungere alla vostra collezione Kleavor. Basterà infatti usare lo strumento sul Pokémon per dare via all'evoluzione, a prescindere dal suo livello.

