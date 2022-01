Tiny Tina's Wonderlands: trailer svela le ultime due classi

2K e Gearbox Software hanno pubblicato un nuovo trailer di Tiny Tina's Wonderlands per svelare le ultime due classi tra le sei che saranno selezionabili durante il gioco: Oltretomba e Guardaspore. Le altre classi sono Stilomante, Brr-serker, Sparamagie e Brandimartello. Come spiegato dal comunicato stampa ufficiale, Tiny Tina's Wonderlands ha un sistema di classi profondo e altamente personalizzabile incentrato sulla meccanica "Multiclass" che consente di mescolare e abbinare sei alberi di abilità unici per ogni personaggio.

Leggiamo i dettagli delle due nuove classi:

Oltretomba sono accoliti toccati dalla Morte che sacrificano la salute per scatenare devastanti attacchi di Magia Nera e diventare il fantomatico Mietitore di Ossa. Usano il loro Demi-Lich Companion e le loro Action Skills sacrificali per infliggere sofferenza ai loro nemici, anche a costo della loro stessa forza vitale. Qualsiasi incantesimo lanciato dal' Oltretomba farà sì che il Demi-Lich lanci un proprio incantesimo unico, oltre a far scattare le Abilità di uccidere per evocare minion infernali;

Guardaspore sono maestri della natura che evocano tornado e lanciano raffiche di frecce arcane nelle linee nemiche insieme al loro Compagno Fungo che sputa tossine. Sono specialisti delle armi e possono potenziare significativamente le abilità dei loro compagni e alleati, mentre lanciano una potenza di fuoco devastante e rallentano l'avanzata dei nemici con i tornado di ghiaccio. Velocità e distanza sono i migliori amici di un Guardaspore.

Leggiamo anche come viene spiegato il sistema multiclasse: quando il tuo viaggio inizia, sceglierai una classe, brandendo i punti di forza e le abilità di un Brr-serker, Brandimartello, Oltretomba, Sparamagie, Guardaspore, o Stilomante. Progredendo in Wonderlands, otterrai l'accesso al sistema Multiclasse aprendo un secondo slot classe, con un vasto mondo di possibili costruzioni di personaggi. Ogni classe è definita da un talento di classe permanente, due abilità d'azione iconiche tra cui scegliere, e un albero delle abilità carico di abilità passive.

Leggiamo altri dettagli, sempre tratti dal comunicato stampa ufficiale:

I pericoli delle Wonderlands

Il vasto e vario mondo delle Wonderlands sta lentamente entrando in scena. Ogni area ha le sue robuste missioni secondarie e nemici unici, tra cui:

Baia dell'albero spezzato è un rifugio per tutti i tipi di ne'er-do-wells navali necrotizzati, quindi fareste meglio a mettere in valigia la vostra polvere più nera e la vostra ragazza più carina, se non volete condividere il loro destino! Inoltre, è l'unico posto nel gioco dove puoi parlare come un pirata e nessuno può giudicarti per questo;

Abisso Sommerso, la distesa da incubo, si trova sotto le onde dell'oceano, sotto il relitto di navi rotte e sogni ancora più rotti. Queste fessure sommerse pullulano di cattivi come le regine arrotolate che si aggirano nelle profondità e gli sfigati che attirano ignari marchi, Kevins e Kyles verso le loro tombe acquatiche.

Affrontando i tuoi nemici

Il mondo di Wonderlands è una versione selvaggia e leggermente distorta dell'high fantasy, con un flusso apparentemente infinito di mostri da combattere. Oggi diamo uno sguardo più da vicino a:

Pirati sono una minaccia costante nelle Wonderlands. Yo-ho-ho e una bottiglia di soda rigorosamente analcolica! Si potrebbe pensare che la morte sia sufficiente a far sì che questi terrori del mare rubino un percorso più costruttivo per la società... e vi sbagliereste! Questi ragazzi sono estremamente impegnati nella parte. Quindi tenetevi stretti i vostri dobloni; Tiny Tina's Wonderlands è pieno di personaggi affascinanti, esilaranti e fuori dal comune. Dal tirannico Dragon Lord alla stessa Tiny Tina, il viaggio attraverso la storia ti porta a incontrare sia facce familiari che personalità nuove di zecca:

Ossus Three-Wood La lunga, intricata e triste backstory è così ben pensata che il solo sentirla vi farà piangere reni dagli occhi. Dalla prua, Bones naviga solo nelle acque più pericolose, emergendo sempre vittorioso e carico di bottino.

O meglio, lo farebbe se avesse ancora una ciurma. Ora passa le sue giornate a fare la guardia alla porta meridionale di Briny Shelf. Canta canzoni che gli ricordano i giorni migliori, quando il bottino, l'amore e la vita sembravano durare per sempre.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Tiny Tina's Wonderlands uscirà il 25 marzo 2022 su Xbox Series X e S, PC, Xbox One, PS4 e PS5.