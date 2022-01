NFT: Aggro Crab rompe con Team17 perché li considera una truffa

Lo sviluppatore Aggro Crab (Going Under) ha deciso di rompere i rapporti con il suo editore, Team17, dopo l'annuncio degli NFT di Worms, che considera sostanzialmente una truffa ecologicamente non sostenibile. Il messaggio, pubblicato su Twitter, è molto chiaro in merito ed è anche un appello a che altri facciano lo stesso:

"Noi di Aggro Crab condanniamo la decisione di Team17 di produrre e lasciarsi coinvolgere dagli NFT.

Crediamo che gli NFT non possano essere amichevoli per l'ambiente, o utili, e che siano soltanto una maledetta truffa.

Vi chiediamo di non molestare gli impiegati di Team17 o gli sviluppatori sotto il loro ombrello, poiché questa decisione ha colto tutti di sorpresa ed è probabile che arrivi dai vertici.

Nemmeno a dirlo, non lavoreremo con loro su altri giochi e incoraggiamo altri sviluppatori indipendenti a fare lo stesso, almeno finché non ritorneranno sui loro passi."

Gli NFT sono uno degli argomenti caldi del momento e stanno facendo molto discutere, soprattutto per come sono stati applicati ai videogiochi. Molti sviluppatori e anche molti videogiocatori li vedono di cattivo occhio, tanto da essersi fatti sentire ogni volta che sono stati nominati all'interno dell'industria.