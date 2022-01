Leggende Pokémon Arceus: come ottenere tutti gli starter di Hisui

La scelta del Pokémon iniziale è sempre complicata e sofferta: come spiegato nella nostra guida agli starter di Leggende Pokémon Arceus , tutti e tre sono mostriciattoli adorabili, diventano formidabili una volta raggiunto lo stadio evolutivo finale e hanno punti di forza e caratteristiche differenti. Fortunatamente potrete aggiungere alla vostra squadra anche i due starter che non avete scelto all'inizio del gioco.

In questa guida di Leggende Pokémon Arceus vi spiegheremo come ottenere e catturare tutti i Pokémon Starter della regione di Hisui, ovvero Cyndaquil, Oshawott e Rowlet .

Leggende Pokémon Arceus, i tre starter di Hisui, da sinistra a destra: Cyndaquil, Rowlet e Oshawott

Il metodo più semplice per ottenere i Pokémon starter che non avete scelto inizialmente richiede di completare la storia principale. Dopo aver visto i titoli di coda recatevi alla Sede del Team Galassia al Villaggio Giubilo e recatevi nell'ufficio del Professor Laven.

Per complimentarsi delle vostre imprese il buffo professore vi farà dono dei due Pokémon iniziali di Hisui che non avete scelto all'inizio. Ad esempio, se il vostro primo compagno è stato Cyndaquil, riceverete Oshawott e Rowlet.

Quello descritto qui sopra, fondamentalmente il modo più semplice e veloce per ottenere gli starter mancanti e lo loro evoluzioni, ma non è l'unico. Infatti è possibile anche catturare Cyndaquil, Oshawott e Rowlet allo stato selvatico.

Per farlo tuttavia, anche in questo caso dovrete attendere fino al completamento dell'avventura principale di Leggende Pokémon Arceus. Una volta soddisfatto questo requisito, potreste imbattervi nei tre Pokémon e nelle loro evoluzioni, nelle distorsioni spaziotemporali. Si tratta di aree pericolose che appaiono casualmente nelle varie zone di Hisui per periodi di tempo limitati e in cui sono presenti Pokémon di livello molto alto, ma anche creature e oggetti rari.

Nello specifico, potrete imbattervi in Cyndaquil, Quilava e Typhlosion di Hisui nelle distorsioni spaziotemporali dell'Acquitrino Cremisi. Rowlet, Dartrix e Dedidueye di Hisui in quelle dei Pendici Corona. Infine Oshawott, Dewott e Samurott di Hisui appaiono nelle distorsioni dei Ghiacci Candidi.

Come accennato in precedenza, le distorsioni spaziotemporali appaiono in maniera casuale e non è detto che al loro interno riusciate ad incontrare i tre Pokémon starter e loro evoluzioni, dunque il primo metodo rimane il più semplice e veloce. Infine, per quanto poco praticabile in Leggende Pokémon Arceus, esiste sempre la possibilità di ottenere i mostriciattoli che desiderate attraverso gli scambi con altri giocatori.

