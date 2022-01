Leggende Pokémon Arceus: qual è lo starter migliore tra Cyndaquil, Oshawott e Rowlet?

Non avete la più pallida idea di quale Pokémon Starter di Hisui scegliere in Leggende Pokémon: Arceus? Tranquilli, vi diamo una mano noi.

Qual è lo starter migliore per iniziare Leggende Pokémon Arceus? Per rispondere a questa domanda faremo una panoramica delle caratteristiche dei Pokémon iniziali del nuovo gioco di Game Freak, ovvero Cyndaquil, Rowlet e Oshawott, e delle loro nuove evoluzioni esclusive della regione di Hisui. Una delle tradizioni storiche della serie è mettere i giocatori di fronte a una scelta cruciale all'inizio dell'avventura, ovvero quella della scelta del primo Pokémon. Solitamente tutti gli starter diventano creature formidabili una volta raggiunto lo stadio evolutivo finale, mentre le loro forme base sono tutte coccolose e carinissime a modo loro. Insomma, si tratta di una scelta davvero ardua. Tutti i Pokémon starter hanno le loro peculiarità, punti di forza e debolezze ed è bene tenerli in considerazione prima di avventurarsi nelle lande della regione di Hisui. Prima di analizzare le loro caratteristiche, vi avvisiamo che per forza di cose parleremo anche delle inedite forme evolutive finali dei tre Pokémon. Se non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di non proseguire oltre.

Cyndaquil, lo starter Fuoco Cyndaquil Per i giocatori di vecchia data della serie Game Freak, Cyndaquil non ha bisogno di presentazioni. Si tratta infatti del Pokémon Starter di Fuoco della regione di Johto dei capitoli Oro e Argento di seconda generazione. Si evolve in Quilava al livello 17 e in Typhlosion a partire dal livello 36. La forma evolutiva finale di Cyndaquil, come quella di tutti gli altri starter di Leggende Pokémon Arceus, è piuttosto differente da quella classica sia dal punto di vista estetico che delle caratteristiche. Nello specifico il Typhlosion di Hisui ha il doppio tipo Fuoco/Spettro, una combinazione particolarmente interessante. Questo significa che il Pokémon è resistente agli attacchi Acciaio, Erba, Folletto, Fuoco, Ghiaccio, Veleno e Coleottero, nonché immune a quelli Lotta e Normale. Al contrario risulta debole contro le mosse Acqua, Buio, Roccia, Spettro e Terra. Il Typholosion di Hisui ha le statistiche di Attacco Speciale e Velocità più alte tra i tre starter di Leggende Pokémon Arceus. I valori di PS (punti salute), Difesa e Difesa Speciale sono buoni, mentre l'Attacco fisico è piuttosto basso. Salendo di livello Typhlosion impara attacchi di tipo Fuoco e Spettro, come Lanciafiamme e Palla Ombra. In particolare al livello 40 apprende la mossa esclusiva "Infernal Parade". Si tratta di un attacco speciale con potenza 60 di tipo Spettro che può applicare lo status bruciatura all'avversario. Inoltre la potenza raddoppia se il Pokémon colpito è afflitto da uno status alterato. Insomma, ottime statistiche offensive e attacchi Spettro e Fuoco molto validi, ma il punto debole del Typhlosion di Hisui è che non può contare su un moveset variegato. Può apprendere diverse mosse come Tuonopugno e Assorbipugno, ma queste scalano sull'Attacco fisico, dove il Pokémon non eccelle.

Rowlet, lo starter Erba Rowlet Rowlet originariamente era lo starter Erba dei giochi Game Freak di settimana generazione, ovvero Pokémon Sole e Luna. Le sue due prime forme evolutive hanno il doppio tipo Erba/Volante. Il Pokémon Aliderba si evolve al livello 17 in Dartrix e successivamente al livello 36 in Decidueye. La versione Hisui della sua forma evolutiva finale ha il doppio tipo Erba/Lotta, al contrario dell'originale Erba/Spettro. Si tratta di una combinazione particolare, dato che favorisce il Pokémon contro numerosi tipi, ma al tempo stesso lo pone in svantaggio contro tanti altri. Nello specifico il Decidueye di Hisui è resistente alle mosse Acqua, Buio, Elettro, Erba, Roccia e Terra ed è debole a quelle Folletto, Fuoco, Ghiaccio, Psico, Veleno e subisce il quadruplo dei danni da quelle Volanti. Il Decidueye di Hisui ha statistiche abbastanza equilibrate, tra cui spicca un elevato valore di Attacco. Dispone anche di un buon numero di PS, ottime statistiche difensive, un valore di Attacco Speciale più che discreto, ma pecca molto in Velocità. La mossa esclusiva di Decidueye in Leggende Pokémon Arceus è "Triple Arrows", un attacco Lotta fisico con potenza 50 che ha l'effetto secondario di depotenziare la statistica Difesa dell'avversario e al tempo stesso aumentare le probabilità di eseguire un "brutto colpo" con le mosse successive. Un attacco molto valido, non tanto per i danni quanto per gli effetti secondari e ha un'ottima sinergia con la Tecnica Rapida. Decidueye salendo di livello impara varie mosse Erba fisiche e speciali, ma anche attacchi Psico e Spettro fisici dai tutor del gioco. Nel complesso Decidueye è un Pokémon equilibrato, ma pecca in Velocità e ha un altro difetto da non sottovalutare: oltre a "Triple Arrows" non impara nessun'altra mossa Lotta fisica particolarmente utile, il che riduce il suo potenziale.

Oshawott, lo starter Acqua Oshawott Oshawott è lo starter Acqua di Leggende Pokémon: Arceus. È apparso per la prima volta nei giochi di quinta generazione Pokemon Bianco e Nero e nei sequel per Nintendo DS. Il Pokémon Lontra si evolve al livello 17 in Dewott e successivamente in Samurott al livello 36. Anche in questo caso la forma evolutiva finale di Oshawott differisce dall'originale sia nell'aspetto che nelle caratteristiche. In particolare il Samurott di Hisui ha il doppio tipo Acqua/Buio, dunque è resistente agli attacchi Acciaio, Acqua, Buio, Fuoco, Ghiaccio, Spettro e immune a quelli Psico, mentre è debole a quelli Coleottero, Elettro, Erba, Folletto e Lotta. Samurott ha ottime statistiche di Attacco e Attacco Speciale, nonché i PS più alti tra tutti gli starter. Anche Velocità e Difesa sono più che discreti, mentre il punto debole del Pokémon è la Difesa Speciale. Salendo di livello Samurott apprende varie mosse fisiche e speciali di tipo Acqua e Buio, tra cui Idropompa, Neropulsar e Idrondata, che permettono dunque di sfruttare il bonus STAB ed entrambe le statistiche offensive. Non mancano poi alternative come Geloraggio e Psicotaglio per espandere la varietà di attacchi del Pokémon. La mossa esclusiva di Samurott in Leggende Pokémon Arceus è "Ceaseless Edge", un attacco Buio fisico con potenza di 65. Questa mossa ha una probabilità più alta di infliggere un "brutto colpo" e danneggia successivamente il bersaglio per diversi turni. Un attacco molto potente dunque, ma controbilanciato da un valore di precisione di 90, il che significa che talvolta potrebbe mancare l'avversario. Nel complesso, Samurott è un Pokémon molto ben bilanciato, con un variegato moveset e una mossa speciale davvero forte, il che lo rendono un mostriciattolo che si adatta bene a un po' tutte le situazioni. Al tempo stesso, però, non eccelle in nessun ambito e la bassa Difesa Speciale lo potrebbe mettere in difficoltà contro determinati Pokémon.