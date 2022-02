Leggende Pokémon Arceus: come catturare Tornadus, Thundurus e Landorus

L'endgame di Leggende Pokémon Arceus permette di aggiungere alla propria collezione un gran numero di Pokémon Leggendari e misteriosi e tra questi ci sono anche le "Forze della Natura", ovvero il trio di Unima formato da Tornadus, Thundurs e Landorus. In Leggende Pokémon Arceus inoltre la formazione dei geni leggendari si arricchisce di un nuovo membro, che non citiamo in apertura per non rovinarvi la sorpresa. Se non volete nessuno spoiler , dunque, vi sconsigliamo di leggere oltre il paragrafo dedicato alla cattura di Thundurus.

In questa guida di Leggende Pokémon Arceus vi spiegheremo dove trovare e come catturare Tornadus, Thundurus, Landorus e un nuovo leggendario di Hisui , completando così la Richiesta opzionale 94, "I numi di Hisui".

L'ubicazione precisa dei tre geni leggendari tuttavia non viene segnalata sulla mappa e in alcuni casi sono necessarie determinate condizioni meteorologiche per incontrarli. Come vi spiegheremo successivamente, catturare il trio sarà molto più difficile degli altri Pokémon leggendari che avete affrontato finora, ma non è assolutamente un'impresa impossibile, specie se seguirete questi consigli:

Come catturare Landorus in Leggende Pokémon Arceus

Leggende Pokémon Arceus, Landorus. Come per gli altri numi, usando le Palle Orbe avvicinarsi sarà un gioco da ragazzi

Landorus è senza dubbio il Pokémon più facile da catturare dei tre numi, in quanto non richiede condizioni atmosferiche particolari. Inoltre nel luogo dove appare sono presenti diverse zone d'erba dove nascondersi e pochi Pokémon ostili. Insomma un ottimo tutorial, prima di affrontare gli altri due geni leggendari, ben più difficili da acciuffare.

Landours appare nella Valle Ossidiana e più nello specifico nell'Isola Rosa Rugosa, che si trova nella parte sud della mappa. Il Pokémon non rimane fermo in un singolo punto, ma vaga per tutta l'isola.

Come per altri leggendari che avete affrontato in precedenza, anche nel caso dei tre numi non sarà possibile catturarli o ingaggiarli in un combattimento con i vostri Pokémon se prima non li stordirete sbarazzandovi della loro barriera, rappresentata da un turbine che li avvolge. Per farlo basta scagliargli contro una Pokéball con dentro un vostro Pokémon o uno strumento da lancio, come le palle di fango, di neve e così via. Per stordirli sarà necessario infrangere il loro scudo per tre volte.

Landorus, come i suoi simili, ha una vista e un udito molto sensibile. Se vi vede inizierà a scappare muovendosi a zig-zag e se proverete ad avvicinarvi vi attaccherà con degli insidiosi quanto letali turbini. Bastano pochi colpi per mandarvi K.O. e rispedirvi al campo base, dunque fate attenzione e siate pronti a schivare. In tutto ciò non sarete all'interno di un'arena o una zona circoscritta, il che significa che nel peggiore dei casi dovrete rincorrerlo per diversi minuti, dovendo schivare nel mentre i suoi attacchi e quelli degli altri Pokémon presenti nell'area. A tal proposito, se siete sfortunati potreste essere costretti ad affrontare in battaglia Landorus assieme ad uno o più mostriciattoli selvatici, dunque in inferiorità numerica. In particolare nell'Isola Rosa Rugosa dovrete prestare particolare attenzione all'Infernape alfa che si aggira nella zona centrale.

Insomma, catturare i numi non è affatto una passeggiata, ma non è nemmeno un'impresa impossibile, specialmente se sfrutterete a vostro vantaggio le meccaniche stealth di Leggende Pokémon Arceus e le Palle Orbe che vi abbiamo suggerito di portarvi in precedenza.

Per prima cosa, sbarazzatevi o catturate l'Infernape alfa che si trova in zona, in modo che non vi sia di disturbo mentre cercate di catturare Landorus. Fortunatamente tutti gli altri Pokémon nell'area sono poco aggressivi e dunque non dovrebbero darvi grossi problemi.

Ora che avete campo libero, siete pronti ad affrontare Landorus. Sfruttate le zone con l'erba alta per nascondervi alla sua vista mentre vi avvicinate e se questo non sarà possibile lanciate davanti a voi le Palle Orbe mentre avanzate, creando così un percorso fatto di fumogeni. In questo modo il Pokémon non riuscirà a vedervi e rimarrà completamente immobile, dandovi tutto il tempo necessario per avvicinarvi, prendere la mira ed eliminare la sua barriera con tutta calma. Una volta fatto, Landorus andrà su tutte le furie, ripristinerà la barriera e si allontanerà nuovamente da voi. Dovrete dunque ripetere questo procedimento altre due volte.

Una volta rotta la barriera per la terza volta, il Pokémon rimarrà stordito per alcuni secondi. A questo punto avete due opzioni: tentare una cattura diretta, possibilmente lanciandogli una Ultra Ball alle spalle (aumentando così le probabilità di cattura), oppure schierare in campo un vostro Pokémon per dare inizio al combattimento. Per quanto sia allettante l'idea di catturare il genio senza neppure affrontarlo in battaglia, vi consigliamo caldamente la seconda opzione. Le probabilità di cattura infatti non sono altissime e nel caso non andasse a buon fine Landorus ripristinerà la sua barriera e dovrete ripetere l'intero processo da capo.

Come accennato in precedenza, il trio de le "Forze della Natura" è debole all'elemento Ghiaccio (in particolare Landorus, dato che subisce il quadruplo dei danni per via del doppio tipo Volante/Terra). Tenete a mente che sono Pokémon con alti parametri offensivi, ma non hanno grande resistenza, quindi non calcate troppo la mano se non volete rischiare di azzerare i loro PS. Vi suggeriamo nuovamente di infliggere lo status sonno o paralisi per aumentare sensibilmente le probabilità di cattura.

Nel malaugurato caso che mandiate K.O. il Pokémon, niente paura, vi basterà uscire dall'area e rientrare per farlo riapparire. Oppure, più semplicemente, ricaricare il salvataggio, se avete seguito il nostro consiglio di salvare manualmente la partita prima dello scontro.