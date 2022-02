Milestone acquisisce la licenza Superbike, primo gioco in arrivo a luglio 2022

Milestone ha acquisito la licenza ufficiale della Superbike, con il primo gioco in sviluppo che è previsto arrivare a luglio 2022, in base a quanto riferito oggi da Embracer Group, all'interno dei vari risultati finanziari del gruppo e del programma del prossimo periodo.

È chiaro che Embracer abbia intenzione di espandere il dominio di Milestone nell'ambito dei videogiochi basati sulle corse motociclistiche, area in cui il team milanese si sta particolarmente specializzando di recente, all'interno dell'area corsistica che rimane quella d'appartenenza del team. In quest'ottica, possiamo annoverare anche il prossimo arrivo di un gioco sulla Superbike come un'esclusiva di grande rilievo da parte di Milestone.



Non ci sono ancora informazioni precise al riguardo, ma il tweet di Embracer comunica che la compagnia ha acquisito la licenza ufficiale della Superbike e del campionato mondiale Superbike World Championship ("SBK"), da utilizzare per la creazione di un videogioco ufficiale su tale competizione, a quanto pare già in sviluppo da tempo.

L'acquisizione della licenza risale infatti al 2021, dunque lo sviluppo del gioco dovrebbe essere partito ormai da vari mesi, cosa confermata dal fatto che il periodo di uscita è previsto per luglio 2022. Rimaniamo in attesa di informazioni su questo titolo, mentre ricordiamo che ha recentemente fatto uscire Hot Wheels Unleashed che si è rivelato un record per il team, con oltre 1 milione di copie vendite nel giro dei primi mesi di lancio.