Cyberpunk 2077: errore "I dati sono corrotti" su PS4 dopo l'update 1.5, CD Projekt RED risponde

Come tutti oramai sapranno, Cyberpunk 2077 si è finalmente aggiornato all'update 1.5 che include varie novità, soprattutto su PS5 e Xbox Series X|S. L'aggiornamento, però, ha causato anche un errore "I dati sono corrotti" su PS4. CD Projekt RED ha risposto alla questione.

CD Projekt RED, tramite il proprio sito, ha affermato: "Siamo a conoscenza del problema che recita 'Impossibile avviare l'applicazione. I dati sono corrotti. Cancella l'applicazione da PS4 e inserisci il disco di nuovo', il quale appare dopo l'aggiornamento 1.5 su PS4. Stiamo analizzando la questione. Quando invii un ticket riguardo a questo problema, per favore, fornisci il tuo PSN ID, il codice CUSA e la regione impostata per la console."

V su una moto in Cyberpunk 2077

Il problema sembra colpire i giocatori che possiedono la versione su disco di PS4. Come avete letto, la console suggerisce di cancellare l'applicazione e inserire nuovamente il disco, ma non possiamo confermare che la cosa funzioni veramente, quindi forse la soluzione migliore è attendere che CD Projekt RED pubblichi una patch per Cyberpunk 2077.

Le versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077 sono state aggiornate insieme alle altre, ma varie funzioni di gioco non sono state inserite. Un esempio è la nuova IA delle folle che era troppo potente per PS4 e Xbox One.