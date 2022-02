eFootball 2022: inizia la Pre-season Match Campaign vol. 3, subito ci sono problemi

Tramite Twitter, Konami ha annunciato l'arrivo dell'update Pre-Season Match Campaign vol. 3 di eFootball 2022, ma subito sono emersi dei problemi e la compagnia ha cancellato il tweet, che potete però vedere grazie agli screen da noi fatti.

Come potete vedere, Konami si scusa anche per i ritardi dell'update 1.0 e afferma che il team è al lavoro per aggiornare eFootball 2022. Purtroppo, il tutto è stato rapidamente cancellato ed è stato pubblicato sul sito ufficiale di Konami un aggiornamento sulla situazione dell'update Pre-Season Match Campaign vol. 3.

Ecco la spiegazione ufficiale di Konami sul problema di eFootball: "Abbiamo riscontrato un problema comune nella "Pre-season Match Campaign vol. 3", che mostra più volte la schermata dei Termini d'uso. In particolare, ogni volta che l'utente prova a partecipare dal banner in cima alla pagina di eFootball™ World viene chiesto di accettare i Termini d'uso, anche se erano già stati accettati in passato. Nota: se avevi già accettato i Termini d'uso di questa campagna in passato, l'opzione che sceglierai dalla seconda volta in poi sarà ininfluente. La prima selezione, infatti, prevarrà su qualunque risposta successiva. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti causati."

Speriamo che Konami riesca a risolvere i problemi quanto prima. Tristemente, eFootball 2022 domina la classifica dei giochi peggiori del 2021 secondo Metacritic.