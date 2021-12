eFootball 2022 domina la classifica dei giochi peggiori del 2021 secondo Metacritic

Metacritic sta pubblicando i suoi resoconti di fine anno, ed essendo un aggregatore di voti da parte di critica e utenti è interessante notare anche la classifica dei 10 peggiori giochi del 2021, che mostra come eFootball 2022, in particolare per quanto riguarda la versione PC, sia considerando il peggiore in assoluto.

Vediamo dunque la "worst 10" di Metacritic, ovvero la classifica dei giochi peggiori del 2021 per quanto riguarda le valutazioni medie della critica, posta in ordine decrescente nel senso che al primo posto corrisponde il gioco con il Metascore più basso, dunque il peggiore in assoluto, con voto a crescere scendendo verso la decima posizione, rappresentante dunque dal "meno peggio":