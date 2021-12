Tales of Arise: su PC arriva il multiplayer grazie a una mod

È disponibile una nuova mod per la versione PC di Tales of Arise piuttosto interessante, dato che introduce una modalità multiplayer in locale. Per la precisione, fino a quattro giocatori potranno collaborare, lottando fianco fianco negli scontri del JRPG di Bandai Namco.

La mod per il multiplayer è stata realizzata da Eusthron ed è disponibile su NexusMods a questo link, nel caso siate interessati a provarla. In battaglia ogni giocatore comanderà un personaggio specifico, laddove normalmente questo sarebbe guidato dall'IA. In Tales of Arise il party è composto da quattro persone quindi di conseguenza fino a quattro giocatori potranno partecipare a questa modalità co-op. La mod inoltre introduce un tool grazie al quale è possibile modificare le impostazioni della telecamera in modo tale che si adatti alla presenza di più giocatori a schermo.

La mod è considerata dall'autore ancora in fase sperimentale, però i risultati già da ora sembrano promettenti e potrebbero essere un ottimo incentivo per rigiocare il JRPG di Bandai Namco, questa volta in compagnia di uno o più amici, o per avvicinarsi per la prima volta alla serie. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, la co-op era presente nei precedenti capitoli e la sua assenza in Tales of Arise potrebbe aver fatto storcere il naso a più di un giocatore. Quindi, seppur non si tratti di una feature ufficiale, questa mod potrebbe fare potenzialmente gola a molti.

Oltre che su PC, Tales of Arise è disponibile anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Di recente, un sondaggio di Bandai Namco menziona delle possibili riedizini di alcuni vecchi capitoli della serie, come Tales of Xillia e Tales of the Abyss.