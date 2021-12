BenQ X1300i: un proiettore da gaming per PC e console che cambia le carte in tavola

In circolazione ormai da qualche tempo, ma passato sempre sotto traccia tra le nostre pagine, il proiettore da gaming BenQ X1300i continua periodicamente a godere di sconti molto interessanti anche sul sito ufficiale del produttore dove è possibile trovarlo oggi a 1049€, e continua a macinare consensi grazie a una luminosità eccezionale specie se rapportato alla sua fascia di prezzo. Questa periferica raggiunge infatti i 3000 ANSI lumen massimi superando modelli decisamente più costosi e meno adatti al gaming ed è possibile portarselo a casa con un prezzo di listino inferiore ai 1300€.

Le caratteristiche del BenQ X1300i potrebbero far pensare a un device non adatto alle console di nuova generazione, visto che si ferma alla risoluzione 1080p, ma presenta un input lag di 8.3 millisecondi, una modalità gaming dedicata, 120 Hz di refresh e un doppio altoparlante da 5 W capace di restituire un audio accettabile. Inoltre la copertura del colore non è niente male, con il 98% della gamma REC BT.709, mentre la luminanza aiuta il contrasto che arriva a 500.000:1.

La caratteristica principale del proiettore da gaming BenQ X1300i è senza dubbio il sistema di illuminazione

Il risultato è un'immagine di qualità sorprendente, nonostante la definizione limitata, per un prezzo abbordabile che garantisce la promessa di 20.000 ore di autonomia prima della diminuzione del flusso di luce e include un dongle QS01 per l'uso in ambiente Android. Certo, i compromessi non mancano, come nel caso delle lenti che costringono a posizionare il dispositivo un po' troppo vicino alla superficie di proiezione, ma non compromettono il quadro complessivo.

Scheda tecnica BenQ X1300i