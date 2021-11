Tales of Arise: un sondaggio punta a remaster di Tales of classici in arrivo

La serie Tales of potrebbe ottenere nuovi remaster di capitoli classici, in base a un sondaggio diffuso da Bandai Namco e legato a Tales of Arise, nel quale si menziona chiaramente la possibilità di riedizioni di alcuni capitoli del passato.

Il sondaggio, visibile a questo indirizzo, chiede agli utenti se giocherebbero volentieri a versioni rimasterizzate di alcuni capitoli precedenti della serie. Tra questi troviamo alcuni veri e propri classici come Tales of Phantasia, Tales of the Abyss e Tales of Xillia 1 e 2.



Inoltre, nel sondaggio viene chiesto anche quali capitoli si vorrebbero vedere in Europa, menzionando alcuni come Tales of Destiny, Tales of Destiny 2, Tales of Rebirth e Tales of Legendia che non sono mai arrivati sul mercato europeo, indicando dunque un certo interesse, da parte di Bandai Namco, sul recupero della sua storica serie di RPG nipponici.

Ovviamente questi sondaggi non devono essere presi come prove di iniziative effettivamente in sviluppo o giochi in arrivo, ma dimostrano come Bandai Namco sia interessata a puntare sulla serie e, in base alle risposte dei giocatori, potrebbe decidere di dare seguito a queste idee magari lanciandosi in operazione di remaster o nella riedizione di qualche vecchio capitolo che risulta ancora non disponibile in varie aree geografiche.

Nel frattempo, abbiamo visto la recensione di Tales of Arise, capitolo considerato molto positivamente da tutti, e proprio in queste ore anche la recensione di Tales of Luminaria.