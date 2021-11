Elden Ring avrà 42 Trofei e obiettivi stando a Steam

Stando alla pagina Steam di Elden Ring, nella nuova opera di FromSoftware sarà possibile conquistare un totale di 42 Trofei o obiettivi, a seconda della piattaforma di riferimento.

L'informazione è stata riportata su Twitter dall'account @EldenRingUpdate, che come potrete intuire dal nome, è sempre attento e pronto a condividere le ultime novità del gioco di Miyazaki e soci.

Purtroppo su Steam è possibile vedere sono il numero degli obiettivi ottenibili, ma non le loro descrizioni, il che significa che al momento non sappiamo di preciso quali sfide attendono i giocatori che ambiscono al Trofeo di Platino o i 1000G. Considerando comunque che il gioco uscirà tra pochi mesi non è escluso che l'elenco completo con tutti i dettagli del caso non spunti online già nel corso delle prossime settimane.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 25 febbraio 2022. Di recente i tech enthusiast di Digital Foundry hanno messo a confronto le versioni PS5 e Xbox Series X|S, apprezzando il lavoro svolto da FromSoftware, ma dettagliando alcune magagne e problemi di stabilità del framerate che speriamo vengano risolti prima del lancio. Successivamente è arrivata anche una comparativa tra le versioni old-gen di Elden Ring per PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X.