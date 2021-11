Elden Ring beta: PS4 e Pro vs Xbox One e One X nel video di Digital Foundry

Come se la cava Elden Ring su PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X? Scopriamolo nella nuova video analisi della redazione di Digital Foundry, che mette a confronto le versioni old-gen della beta della nuova opera di FromSoftware.

La scorsa settimana è stato il turno dell'analisi comparativa delle versioni current-gen, ovvero quelle PS5, Xbox Series X e Series S, che purtroppo non hanno convinto del tutto, specialmente per quanto riguarda il framerate. Infatti, nessuna console riesce a mantenere stabili i 60fps con la modalità grafica apposita, ad eccezione della versione PS4 fatta girare su PS5 tramite retrocompatibilità, al prezzo di svariati compromessi.

La nuova analisi di Digital Foundry, invece, si concentra su come si comporta la beta di Elden Ring sulle console old-gen. I risultati sono piuttosto interessanti, ma, purtroppo, in linea con quelli della scorsa settimana. Ovvero, in parole povere: se la nuova opera FromSoftware non convince del tutto su PS5 e Xbox Series X, non aspettatevi miracoli su console che hanno ormai otto anni di onorata carriera alle spalle.

La prima cosa che viene menzionata nell'analisi di Digital Foundry è che le versioni old-gen della beta di Elden Ring non hanno le modalità grafiche Quality e Performance, nemmeno quelle PS4 Pro e Xbox One X. PS4 gira alla risoluzione 1080p e a 30fps, mentre quella Xbox One a 900p e 30fps. Entrambe le console tuttavia non offrono un gameplay fluido, per via di un frame-pacing inconsistente e un framerate tutt'altro che granitico, in particolare su One.

La console di Microsoft è, a parere di Digital Foundry, quella che avrebbe bisogno di maggiori attenzioni da parte di FromSoftware da qui al lancio. Rispetto alla versione PS4, Elden Ring su Xbox One presenta infatti densità della vegetazione, profondità di campo e qualità delle ombre inferiori. Inoltre, in alcani casi le animazioni dei nemici scendono a 15 fps.

La versione PS4 Pro gira a una risoluzione di 1800p ottenuta tramite Checkerboard, mentre su Xbox One X è dinamica e si aggira tra i 1512p e i 1800p. Conta dei pixel a parte, la qualità delle texture, delle ombre e la densità della vegetazione, sono identiche alla versione PS4. Il framerate anche in questo caso è alquanto ballerino su entrambe le console, fluttuando in media tra i 30 e i 40fps, con occasionali cali anche al di sotto dei 30fps.

Ricordiamo in ogni caso che si tratta di una beta, dunque la versione finale di Elden Ring potrebbe risultare sensibilmente migliore su una o più piattaforme al lancio, fissato per il 25 febbraio 2022.