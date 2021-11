Tales of Luminaria, la recensione del nuovo RPG mobile sulla serie Bandai Namco

Accompagnando il rilancio della serie maggiore, arriva anche l'immancabile episodio mobile da parte di Bandai Namco, che andiamo ad analizzare in questa recensione di Tales of Luminaria. Si tratta di un RPG mobile con elementi gacha, tanto per cambiare, che affianca Tales of Arise nel tentativo di ridare lustro alla storica serie nipponica, con risultati fin qui davvero notevoli, per quanto riguarda il capitolo per PC e console.

Abbiamo visto come i grossi publisher giapponesi tendano ad affidarsi con un po' troppa frequenza alla medesima struttura per i propri giochi mobile, applicando spesso il minimo sforzo e puntando tutto sul carisma di personaggi e storie, ma in questo caso si rileva quantomeno un certo impegno nella volontà di proporre qualcosa di nuovo, anche solo dal punto di vista della visualizzazione e dei controlli. Questo non comporta variazioni sostanziali nel meccanismo di gioco, che è sempre un action RPG molto guidato e incentrato su vari personaggi, ma propone diverse variazioni sul tema molto interessanti.

Il cast è composto da 21 personaggi principali che si alternano come protagonisti sulla scena, ognuno con un proprio capitolo da portare a termine, cosa che rappresenta già una soluzione particolare, considerando anche la diversità di background e caratteristiche che emergono per ogni protagonista, tutti ben caratterizzati dal punto di vista del design e con un certo supporto narrativo.

L'idea di 21 personaggi tutti da approfondire, con la possibilità che abbiano delle linee narrative intrecciate tra loro che convergono poi in un racconto corale è davvero molto affascinante e le storie sono anche ben scritte, abbastanza da convincerci ad andare avanti di capitolo in capitolo. La storia di Tales of Luminaria è composta dunque da questa sorta di antologia, con capitoli dedicati ognuno a uno o più personaggi inseriti nel mondo della serie Bandai Namco, da portare a termine per ricevere le ricompense. Facendo leva sul carisma dei componenti dell'ampio cast, il gioco propone una notevole alternanza di elementi narrativi, ambientazioni e situazioni, anche se il gameplay risulta sempre lo stesso.