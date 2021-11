Selaco, l’anteprima di uno sparatutto vecchissima scuola, dentro e fuori

Negli ultimi anni si è andata espandendo una scuola di autori che, in forte polemica con alcune trasformazioni subite dal genere negli ultimi anni, soprattutto in ambito tripla A, ha iniziato a predicare l'arte del recupero creativo dei vecchi motori grafici per la realizzazione di sparatutto in prima persona moderni. L'idea è quella di ricercare lo spirito dei classici non solo nelle meccaniche di gioco, ma anche nel loro cuore tecnologico, rendendolo di nuovo attuale e presente sul mercato, in una serie di operazioni che, prese tutte insieme, sembrano quasi il frutto di un'avanguardia artistica novecentesca, più che gli sforzi di singoli team di sviluppo. Certo, qui non ci sono manifesti collettivi o intenti particolarmente rivoluzionari, ma i vari studi che hanno abbracciato questa scuola di pensiero hanno comunque stabilito, almeno implicitamente, alcuni punti che tutti gli altri hanno seguito quasi alla lettera. Come abbiamo potuto constatare nell' anteprima di Selaco , questo gioco abbraccia pienamente questa corrente di pensiero.

Protagonista carismatica

Selaco, direste mai che questo è lo stesso motore di Doom?

Altered Orbit Studios ha scelto nientemeno che il motore di Doom, quello del 1993, per realizzare la sua opera. Più precisamente ha puntato sul port GZDoom, basato a sua volta su Zdoom, che vanta caratteristiche più avanzate di quelle del classico di id Software. Fin qui niente che non si sia già visto fare da altri giochi. Ad esempio Ion Fury ha ripreso il motore di Duke Nukem 3D, mentre Wrath: Aeon of Ruin quello di Quake. Ciò che Selaco sembra fare molto meglio degli altri è di apparire come un titolo più moderno, pur mantenendo uno stile retrò. In effetti guardando qualche filmato si fatica anche solo a pensarlo come un gioco realizzato con un engine così antico, tanto riesce a trasmettere un feeling contemporaneo. Selaco sembra poter spingere il motore di Doom verso picchi che non aveva mai toccato prima.

Protagonista del gioco è una certa Dawn, il capitano dell'ACE Security, che deve combattere incessantemente contro l'invasione di Selaco, una struttura sotterranea dove vivono gli ultimi esseri umani, i pochi scampati a un disastro senza precedenti. La sua lotta senza quartiere la porterà a visitare i recessi più profondi della nuova casa del genere umano, scoprendone gli oscuri segreti.

Il tutto si traduce in un titolo dal gameplay esplosivo, in cui Dawn dovrà vedersela con dei nemici che sembrano ispirati a quelli di F.E.A.R. per l'intelligenza artificiale, ossia che sono in grado di produrre strategie che si adattano al comportamento del giocatore. Quindi aspettatevi che cerchino di colpirvi alle spalle, oppure, quando in superiorità numerica, provino a circondarvi.

Guardando il materiale disponibile, il gameplay di Selaco appare come davvero veloce e dinamico. Dawn può scivolare, colpire i nemici in corsa e, soprattutto, muoversi a grande velocità. L'aspetto più impressionante rimane però quello grafico, che vanta ambienti che appaiono quantomai vivi. Durante le sparatorie vedrete le schegge prodotte dai proiettili volarvi intorno, dei vetri che vanno in frantumi, dei fogli di carta che si sollevano per gli spostamenti d'aria, degli effetti di luce avanzati e quant'altro. Davvero qualcosa di portentoso, considerando la base di partenza.